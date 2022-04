La Voz: por qué aseguraron que Yuridia podría participar como coach

Yuridia habría subido una historia que borró al instante (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Por el momento, los anuncios oficiales que ha hecho Azteca sobre realitys de canto han sido sobre la conmemoración de los 20 años de La Academia y detalles sobre La Voz Kids, sin embargo, las expectativas sobre la nueva edición de La Voz son tan fuertes, que ya comenzaron los rumores.

Diversas cuentas dedicadas al espectáculo anunciaron supuestos adelantos de La Voz Azteca, planteando a Yuridia, HaAsh, Joss Favela y David Bisbal como coaches para la temporada de 2022.

Aunque este tipo de “filtraciones” o “spoilers” suelen cumplirse por coincidencias, lo que impulsó el rumor fue una historia que subió Yuridia el pasado viernes 22 de abril. De acuerdo con las personas que lograron sacar captura de pantalla, la famosa cantante borró de inmediato su publicación temporal de Instagram.

Esta fue la captura que se sumó a los rumores (Foto: Instagram)

En la imagen, se pudo ver a la ex participante de La Academia con cara de sorpresa en una de las sillas que usan los coaches en las diversas ediciones de La Voz, la supuestamente reveladora fotografía fue publicada entre los fans de los realitys de canto.

Hasta el momento, la televisora donde se transmite La Voz, es decir, TV Azteca, no ha comunicado quiénes serán los coaches ni desmentido o confirmado la participación de Yuridia (o de cualquier otro cantante) como coach, pero los fans de la cantante se mostraron entusiasmados con la posibilidad.

“Pues yo si quisiera ver a Yurita”, “O sea no está confirmado, pero se antoja verla con su equipo”, “Yuridia viéndome cantar en el casting para la Voz 2022 Este año saturaré mis redes con contenido de ella y su nuevo álbum, así que soporten.” y “Quiero que cante La duda, Cobarde, No le llames amor Te equivocaste, Ya es muy tarde, Amigos no porfavor” fueron solo algunos de los comentarios.

Foto: Azteca Uno / La Academia

El nuevo álbum de Yuridia se estrenará el próximo 28 de abril a las 19 horas. A principios de febrero de este año,, la intérprete mexicana compartió un video de TikTok en su cuenta donde enfatizó que se encuentra muy ilusionada por su regreso a la música y en esta ocasión, incursionará en el regional mexicano.

“Ya vi los mensajes que están mandando. Que ya quieren el álbum, que ya quieren el sencillo. Gracias por esperarme, ‘un disculpón’. El álbum va a salir con todo y videos, los videos todavía no se graban. Van a tener que esperar un poco más, pero está saliendo muy bueno”, compartió la intérprete de 35 años.

Yuridia aseguró que está muy ilusionada con este nuevo proyecto, el cual suma como productor al exvocalista de Calibre 50, Edén Muñoz. Cabe recordar que la última ocasión en que la intérprete lanzó un sencillo fue en 2020 bajo el título Él lo tiene todo.

La Voz Kids es el reality que si está confirmado y sobre el que hay más información.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids es un reality en el que niños y niñas podrán demostrar sus habilidades en el canto, la nueva temporada del programa se estrenará el próximo lunes 25 de abril a las 19:30 horas en el canal Azteca Uno.

“En la nueva temporada de #LaVozKids nada será igual... Talentos que te sorprenderán, giros inesperados que cambiarán el destino de los participantes y nuevas etapas que subirán el nivel de competencia Gran estreno, lunes 25 de abril a las 7:30 p.m. por Aᴢᴛᴇᴄᴀ UNO”, se pudo leer en la publicación de Instagram de la cuenta perteneciente a este programa.

Para visualizar Azteca Uno, los fans pueden sintonizar el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; por otra parte, los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición.

El inicio de temporada de La Voz Kids también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o bien, en la aplicación para celular TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita tanto en Android como en el sistema iOS.

SEGUIR LEYENDO: