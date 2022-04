Natalia Téllez sobre el caso de Debanhi Escobar: “No se puede normalizar”

(Fotos: Instagram/@natalia_tellez//Twitter/@herecomesvalery)

La presentadora Natalia Téllez se solidarizó con el caso de Debanhi Escobar y lanzó un mensaje contra la violencia de género que enfrentan las mujeres en México. A través de su Instagram, la conductora de Netas Divinas explicó que las personas no deben normalizar los feminicidios y otro tipo de situaciones.

En su texto, Téllez mostró una profunda indignación por los de violencia en contra de las mujeres y acompañó su publicación con la ilustración que hizo el usuario @CarlosArizpe85, el dibujo está inspirado en la fotografía que se viralizó cuando se dio a conocer la desaparición de Debanhi.

“Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! ¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Que “no importa”? ¿Que no pasa nada? ¿Cuantas SOMOS?????? #mexicofeminicida #juntastodas” se pudo leer en su Instagram un día después de que encontraran el cuerpo de Debanhi Escobar.

El pasado jueves 21 de abril, la familia de Debanhi fue requerida en el Motel Nueva Castilla por la Fiscalía General de Nuevo León, en la cisterna de este lugar, se encontró el cuerpo de la joven de 18 años que llevaba 13 días desaparecida.

Debido a diversas inconsistencias durante la investigación, el hallazgo produjo indignación e inconformidad en diversos sectores, principalmente los seres queridos de la estudiante de Derecho.

La publicación de Natalia Téllez obtuvo casi 100 mil “Me gusta” y propició el diálogo entre sus seguidores, quienes también se mostraron molestos y heridos por la situación. El caso de Debanhi no es una situación aislada, tan solo durante su búsqueda se encontraron a cinco mujeres vivas que se habían reportado como desaparecidas entre el 14 y el 19 de abril en Nuevo León.

“Podrán culpar a las amigas, al uber, a los padres y hasta a ella misma, pero nadie absolutamente nadie tiene derecho a quitarle la vida a una mujer solo porque la ve sola en la calle”, “Me duele mucho está situación tengo una hija y yo soy hija, las abrazo a todas”, “¡El mensaje es que el gobierno y la ley están hechas para proteger a los delicuentes!” y “La culpa es de quien la mató y de nadie más. Que te dejen sola no debería ser sinónimo de desaparecer o morir” fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación de Natalia Téllez.

Por otra parte, este sábado 23 de abril otras famosas también compartieron su dolor e indignación ante el caso de Debanhi. A través de su cuenta de Instagram, Rebecca Jones publicó un mensaje muy similar al de Natalia Téllez:

“Este camposanto de mujeres que se ha vuelto Mexico. ¿¿Cuál es el mensaje en este país??? Que no importa? Que no pasa nada?? CUÁNTAS SOMOS YA???? 21,000??? La indolencia duele.#mexicofeminicida” se pudo leer.

Entre los comentarios, se destacó el de la vedette Anel Noreña, “Es muy triste ver cuantas generaciones pasan y siguen atacandonos y quitándonos a nuestras niñas del futuro #mexicomedueles”, escribió desde su cuenta oficial, mostrando solidaridad por el caso.

Sobre el caso de Debanhi Escobar

Este sábado, luego de la misa de cuerpo presente de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Omar Tamez, delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que se solicitará un segundo peritaje, pues hay indicios de que la joven habría sido abusada sexualmente.

“Sí hay un abuso sexual, es algo delicado pero eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje, esperemos no dilatarnos en el transcurso de esta semana para que ustedes tengan esta información”, expresó ante los medios de comunicación.

