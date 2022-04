“De la nada aparece en el motel”: Instagram de Debanhi Escobar cuestionó hallazgo de cuerpo

El padre de Debanhi puso en duda el trabajo de la Fiscalía en un encuentro con la prensa (Foto: Debanhi/Instagram)

A través de las redes sociales oficiales de Debanhi Escobar publicaron el primer mensaje después de que las autoridades encontraran un cuerpo en una de las alcantarillas del Motel Nueva Castilla, muy cerca de la última ubicación donde captaron a la joven de 18 años.

Sin embargo, cuestionaron las noticias recientes en una historia a lo largo de casi dos semanas, y pidieron a todas y todos quienes pudieran acceder a la publicación que se haga oración para su descanso.

“Gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de nuestra amada Debanhi, con el corazón destrozado les pedimos alzar una oración en su nombre para que brille para ella la luz perpetua”.

Sin embargo, cuestionaron las noticias recientes en una historia, y pusieron en duda el método por el cual llegó la Fiscalía hasta el motel donde supuestamente ya se habían hecho diversas revisiones, según la versión de Mario Escobar, el padre, a los medios de comunicación.

13 días buscando con binomios, drones e infantería y de la nada aparece en el motel

Esta fue la publicación en el Instagram oficial de Debanhi Escobar

La publicación ya superó las 25 mil reacciones de “Me gusta” y más de 2 mil comentarios, en los que se han volcado en contra de la Fiscalía, además de apoyar en el proceso a la familia de Debanhi, y desde luego, enviar sus condolencias.

“No vas a ser olvidada debanhi se hará justicia”; “Exigiremos justicia por ti y por todas”; “pronta resignación a toda la familia.. un abrazo fuerte”; “Descansa en paz reinota pero créeme q se va a hacer justicia por ti hermosa, mientras tanto tú vuela alto y brilla como siempre lo has echo”, fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Hasta el momento, la familia es la única fuente que ha hecho declaraciones alrededor del hallazgo del cuerpo, mientras que la Fiscalía advirtió que harán un comunicado hasta que los análisis periciales culminen.

Poco después de la medianoche, personal de Protección Civil rescató el cuerpo de la alcantarilla y fue trasladado por un vehículo del Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladarlo a sus instalaciones, donde comenzará el análisis.

El padre de Debanhi Escobar enfrentó a la prensa y aseguró "mi hija está muerta". FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Mario Escobar, padre de Debanhi, rompió el silencio

Mario Escobar, padre de la joven de 18 años desaparecida en Nuevo León, Debanhi Escobar, tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación después de que fuera rescatado un cuerpo del motel Nueva Castilla, y trasladado a la Semefo.

Durante sus primeras declaraciones, dijo sentirse enojado por haberse equivocado al “creer en la Fiscalía” y pidió perdón a su familia. “Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo”, agregó.

“Vinieron aquí 4, 5 o 6 veces, no sé cuántas, y no hicieron su trabajo. El licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético, yo fui muy respetuoso de su trabajo. Creí que podía haber un cambio y no lo hubo. 13 días después, dicen, vamos ir otra vez porque hay un cuerpo”, informó el padre de Debanhi.

La Fiscalía encontró un cuerpo en el Motel Nueva Castilla, pero no ha sido confirmada su identidad Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Por otra parte, aseguró que “hay culpables, sí, que deben pagar, sí, tanto involucrados como gente de la Fiscalía, públicamente lo digo”, y entonces reveló que el resultado no fue el que su corazón y el de su esposa pedían, querían y exigían.

Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía, repito, en la Fiscalía

SEGUIR LEYENDO: