Paulina Goto dijo no arrepentirse de sus relaciones tóxicas: “Una rayita más al tigre”

Paulina Goto habló de su vida privada (Foto: Captura de pantalla/YTPinky Promise)

Paulina Goto es una de las actrices mexicanas que se ha ganado el cariño del público desde que era muy joven y, aunque siempre suele ser muy reservada con su vida privada, en esta ocasión ahondó un poco más sus relaciones sentimentales del pasado.

Y es que actualmente la artista de telenovelas como Mi corazón es tuyo o Miss XV está en una duradera y feliz relación con Rodrigo Saval, pero no por esto, se limitó a hablar de experiencias anteriores que no han sido tan gratas para ella.

Fue durante una entrevista reciente para el programa Hoy donde Paulina contó que en una ocasión se enamoró de una persona que la hizo sentirse muy desconectada de lo que ella es como persona.

Paulina es actriz desde joven (FOTO: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

“Tuve como un momento en la vida en el que sentí que dejé de ser yo, que me perdí un poco. Fue una gran lección aprender que para poder compartir con los demás y para poder dar amor primero hay que empezar por uno mismo”, comenzó.

En este sentido, la famosa no reveló el nombre del susodicho, sin embargo, se adentró un poco en las violencias que sufrió en aquel entonces.

“Yo en realidad estuve en una relación bastante tóxica y creo que pues es algo muy común que empiezas como a ceder, a ceder, a ceder y en algún momento ya no te das cuenta en lo que estás metida y cuántos límites cruzaste y cuánto permitiste”, comentó.

Pero como un giro a la difícil etapa de su vida que estaba viviendo, la actriz juvenil decidió plasmar todo lo que sentía en una canción llamada Me enamoré, la cual le ayudó en su proceso de recuperación emocional.

La actriz continúa con su carrera en la actuación (Foto: Netflix 2020)

Ante esto, esta vez fue durante una entrevista para Pinky Promise, canal de Youtube, donde Paulina Goto volvió a tocar el tema de las relaciones tóxicas y contó que a pesar de las malas experiencias, estaba tranquila consigo misma.

“No me arrepiento de nada, de ninguna relación amorosa (...) De todas he aprendido, de todas he crecido, todas han tenido sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Todo bien, son experiencias, una rayita más al tigre”, dijo.

La artista de Madre solo hay dos reflexionó que estar inmiscuida en un romance poco sano, le hizo darse cuenta que ella aún tenía cosas que trabajar en sí misma.

“Cuando estás en una relación tóxica es por algo, la enfermedad ahí se complementa también. Entonces también uno tiene cosas que sanar, que voltearse a ver y si, no nos arrepentimos”, sentenció.

Paulina Goto se encuentra plena en esta etapa de su vida (@paulinagoto)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Paulina habla sobre temas de violencia o abuso, ya que en un reciente encuentro con las cámaras de Venga la Alegría, la famosa dijo que apoya la decisión de las personas que sufrieron algún abuso, a quedarse calladas o contar su historia, ya que al final son las únicas personas que puede tomar una decisión con su vida.

Esto lo mencionó tras la denuncia pública que la ex Timbiriche hizo contra Luis de Llano.

“Apoyo el movimiento feminista, siempre lo voy a hacer [...] Si quieres salir a contar tu historia ‘que ching*n’ y si no también, es muy respetable. Creo que todas historias son super fuertes y por eso me llega, porque soy una mujer empática, y porque soy mujer, porque sé lo que es ser mujer”, remarcó Paulina en esa ocasión.

