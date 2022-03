Paulina Goto defendió a víctimas de abuso tras las declaraciones de Sasha Sokol

Paulina Goto defendió a las víctimas y se solidarizó con Sasha So

La joven intérprete mexicana Paulina Goto pidió a la prensa no presionar a víctimas de abuso sexual, esto debido a las declaraciones de Sasha Sokol, a quien apoya y con quien se identifica debido a que vivió un situación similar cuando la relacionaron con el productor, Pedro Damián.

En un evento organizado por la Revista Quién, Paulina Goto fue interceptada por un grupo de reporteros quienes la felicitaron por sus más recientes éxitos laborales. Ahí la cuestionaron sobre las declaraciones que lanzó Sasha Sokol, quien en fechas recientes evidenció el abuso que habría sufrido a manos del productor, Luis de Llano.

Fue ante las cámaras de Venga la Alegría que la histrionisa primeramente mostró su lado más humano y señaló que apoya la decisión de las personas que sufrieron algún abuso, a quedarse calladas o contar su historia, ya que al final son las únicas personas que puede tomar una decisión con su vida.

Paulina Goto se solidarizó con la Sasha Soko tras el abuso que evidenció por parte de Luis de Llano Foto: Especial Infobae

“Apoyo el movimiento feminista, siempre lo voy a hacer [...] Si quieres salir a contar tu historia ‘que ching*on’ y si no también, es muy respetable. Creo que todas historias son super fuertes y por eso me llega, porque soy una mujer empática, y porque soy mujer, porque sé lo que es ser mujer”, remarcó la actriz mexicana de 30 años.

Más adelante, la intérprete de Madre no hay dos de Netflix aprovechó el espacio y se solidarizó con la exintegrante de Timbiriche.

“Me da mucho gusto que Sasha haya salido, haya hablado y haya contado su historia; es conmovedor y es valiente. La apoyo y me parece muy valiente de su parte salir a hablar después de tanto tiempo, cada quien tiene su proceso y no hay que presionar porque es personal”.

Cabe recordar que cuando la actriz era aún muy joven, diversos medios informaron que la actriz habría tenido una relación con el productor Pedro Damián, que es 38 años más grande que ella. Claramente y tras el polémico tema de Sasha Sokol y Luis de Llano fue cuestionada, pese a que desde el inicio ha negado cualquier afirmación en torno al tema.

Paulina Goto defendió a las víctimas y se solidarizó con Sasha Soko

“No voy a hablar de eso [...] Yo estaba muy chica, era la primera experiencia en televisión estando en le medio que se habrá de mí. Definitivamente, se mueven muchas cosas, no fue una etapa fácil en mi vida. Ahora estoy tranquila y estoy en paz”, enfatizó la actriz que saltó a la fama su personaje en el melodrama, Miss XV.

Esta no es la primera ocasión que la actriz que activamente ha mostrado su apoyo a la causa feminista en México, se pronuncia sobre el tema del acoso y abuso sexual.

En una entrevista del 2018 para diversos medios mexicanos, mientras se encontraba promocionando una colección de joyas de lujo, Paulina detalló la primera ocasión que fue agredida y, aunque no ahondó mucho en el tema, agradeció que su carácter fuerte le ayudó para que no pasara a mayores.

“Fue un momento en el que yo me sentí mal, confundida y sin saber qué hacer, pero reaccioné, me fui y no pasó nada debido a mí carácter”, comentó la actriz que dio vida a Marcela Durán en el melodrama Vencer el miedo.

Paulina Goto celebró el 8M, lo presumió en sus redes sociales Foto: Instagram/@paulinagoto

Asimismo, en aquella ocasión detalló que Pedro Damián fue el productor quien le dio la oportunidad de protagonizar su primera telenovela, Niña de mi corazón y que su relación solo se limitaba a lo laboral: “Hasta ahí” y ahondó sobre el supuesto abuso que habría sufrido por parte del productor:

“Nunca sufrí acoso de su parte. Son puras mentiras que me desacreditan”, recalcó Paulina Goto en la misma entrevista.

SEGUIR LEYENDO: