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La defensa de Santiago Uribe presentó un recurso para revertir la condena a más de 28 años de cárcel

El nuevo trámite judicial abre una etapa de expectativa para su círculo cercano, mientras la Corte Suprema define el futuro del fallo

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El alto tribunal mantuvo la sentencia del 3 de junio de 2026 por supuesta coordinación de un grupo armado ilegal junto con agentes estatales, pese a que posteriormente se presentó una impugnación extraordinaria - crédito Europa Press
El alto tribunal mantuvo la sentencia del 3 de junio de 2026 por supuesta coordinación de un grupo armado ilegal junto con agentes estatales, pese a que posteriormente se presentó una impugnación extraordinaria - crédito Europa Press

La defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Busca revertir la condena a 28 años de prisión por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

La Corte Suprema había ratificado la sentencia, al considerar que Uribe Vélez lideró el grupo armado ilegal conocido como los 12 Apóstoles junto con agentes estatales. Esta decisión fue adoptada en forma definitiva y como última instancia.

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Sin embargo, aunque la decisión legal no implica una rectificación ni una reducción de la pena, sino la confirmación íntegra de la sentencia, según el escrito de la defensa obtenido por El Tiempo, la presentación del recurso ocurrió de inmediato tras la decisión que ratificó el fallo.

La defensa argumenta que la confirmación del fallo no implica todavía la firmeza de la sentencia, porque el nuevo recurso abre la puerta a una revisión judicial adicional.

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Antecedentes judiciales del caso Santiago Uribe

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reafirmó la condena a Santiago Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en acciones de limpieza social atribuidas al grupo Los 12 Apóstoles, de acuerdo con el medio mencionado.

- crédito Jaime Granados
- crédito Jaime Granados

El fallo expresó que “contra esta decisión no procede recurso alguno”.

Dos magistrados, Gerardo Barbosa y José Joaquín Urbano, presentaron salvamentos de voto e incorporaron parcialmente argumentos de la defensa.

El abogado Jaime Granados explicó al periódico que la condena fue dictada en el marco de la doble conformidad, no por casación, y que eso habilita la presentación de este nuevo recurso extraordinario según su criterio.

Argumentos de la defensa para la casación

El recurso extraordinario de casación, radicado por Granados S.A.S., sostiene que la sentencia del 3 de junio de 2026 provino de una impugnación especial.

La defensa fundamenta que, tras el Acto Legislativo 01 de 2018, se han creado subreglas jurídicas destinadas a suplir vacíos normativos.

Se establece que en determinados casos, como cuando hay decisiones de absolución y condena en el mismo proceso, se permite acumular la impugnación especial y el recurso de casación.

El texto del recurso advierte que, aunque normalmente no procede la casación después de sentencias por impugnación especial, la jurisprudencia y la normativa vigente contemplan excepciones.

Santiago Uribe Vélez es señalado de haber liderado una estructura paramilitar en Yarumal y el homicidio de un conductor
El fallo reafirmó la condena y afirmó que contra esa decisión no cabía impugnación, aunque el equipo de Santiago Uribe radicó de inmediato una casación para alegar excepciones previstas en jurisprudencia y normativa - crédito Juan Pablo Gómez/Colprensa

Es menester dar prelación al derecho sustancial contenido en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000...”, indica el documento y prioriza las garantías fundamentales del debido proceso sobre los formalismos procesales. La defensa sostiene que rechazar la casación por estrictas razones de procedimiento afectaría la igualdad ante la ley y las garantías jurídicas previstas en la Constitución.

Subrayan que, en antecedentes recientes, la Sala Penal del alto tribunal llegó a equiparar la admisión de la demanda de casación con la impugnación especial. Esta posición fue posteriormente revocada por la Sala Civil en sede de tutela.

¿Qué sigue para la condena de Santiago Uribe?

De acuerdo con la defensa, la condena a Santiago Uribe Vélez no está en firme mientras la Corte Suprema de Justicia revisa el recurso presentado.

Cercanos al condenado indicaron al medio citado que, según la decisión final de la Corte, podría haber margen para impulsar un recurso adicional.

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