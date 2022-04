Nuera de Silvia Pinal desmintió estar involucrada en el robo: “No haría nada en contra de la familia”

La joven se dijo afectada por las acusaciones (Foto: Instagram@laria_22/@laguzmanmx)

Hace unos días se dio a conocer el robo a la famosa casa de Silvia Pinal ubicada en Jardines del Pedregal. Ante estos hechos, Laura Zapata reveló que no sólo atravesó recientemente por un intento de extorsión similar al de la musa de Diego Rivera, sino que corroboró que ambas compartían la misma enfermera y dijo que esta había sido recomendada por Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán.

Todo comenzó en una entrevista para Venga la Alegría donde la hermana de Thalía, al enterarse del caso de Silvia Pinal, se percató que el modus operandi señalado en dicho caso correspondía a un suceso similar que atravesó tres semanas antes.

“Una persona que sabía perfectamente donde estaban mis papeles, cómo se llamaba la enfermera que estaba contestando, porque era muy familiar y dije: ‘Muy bien, díganle que ahorita van a sacar los papeles pero que vayan a la casa’. Hablé a la policía de Huixquilucan, en cinco minutos había dos personas afuera”, contó ante las cámaras del matutino el jueves pasado.

No obstante, algo que causó controversia, fue que la villana de telenovelas contó que recientemente se puso en contacto con la familia Pinal y, tras comparar fotos se percataron que tenían la misma enfermera que ella, lo cual le dio motivos para sospechar.

Laura Zapata dijo que pasó por una situación similar a la de Silvia Pinal (Fotos: Archivo)

“Ellas tuvieron la misma enfermera que yo, no la que está detenida sino la que recomendó a la enfermera detenida. Es una persona que estaba en su casa y también que llegó a mi casa y que le conseguía personal y a mí también, pues es la misma persona y es prima de la esposa del hermano de Sylvia (Pasquel)”.

La persona a la que se refirió Zapata era nada más y nada menos que Mayela Laguna, nuera de Silvia Pinal y esposa de Luis Enrique Guzmán.

Así, durante una nueva entrevista con el matutino de TV Azteca, Laguna decidió romper el silencio y, aunque confirmó algunos de los datos señalados por Laura Zapata, aseguró que ella no tenía nada que ver con las respectivas actividades delictivas.

“Sí tengo una prima que tiene, no sé, un lugar donde tienen enfermeras y contratan enfermeras. Unas de ellas cuidaban a mis papás cuidaban a mis papás cuando estaban a punto de morir hace unos años, por eso cuando mi suegra necesitó enfermeras yo le recomendé a mi prima”, inició.

La emblemática actriz se encontraba en fiesta en casa de sus amistades cuando una de las enfermeras que la cuidaban aparentemente fue embaucada por un desconocido (Foto: Instagram)

A pesar de ello, la esposa del hijo de Silvia Pinal apuntó que ella jamás tuvo contacto con las trabajadoras acusadas de estar involucradas en los hechos.

“Yo a esas enfermeras que entraron a casa de mi suegra nunca las conocí y ahora me entero por Laura Zapata de este rollo, entonces sí fueron las mismas enfermeras de las que estaban con mi suegra, las que estaban con Laura Zapata y seguramente les dijo: ‘Soy prima de la esposa de Luis Enrique’ y por eso comentó eso Laura”, añadió.

Mayela dijo que no tenía ningún tipo de problema o resentimiento hacia las declaraciones que hizo Laura Zapata, pero confesó que sí se metió en un gran lío después de ello.

Mayela Lagún es esposa de Luis Enrique Guzmán (Foto: Instagram/@luisenriquegp)

“No me contesta el teléfono (mi prima) no quiere hablar. Me duele muchísimo, porque ya estuvo, yo soy una persona que se ha dedicado a trabajar. Lloro por tristeza, porque no es justo, porque esto ya es grave, tengo mi conciencia tranquila y en paz”, sentenció.

Ante la pregunta de cómo se encuentra su relación actualmente con la Dinastía Pinal, la nuera de Silvia añadió que cuenta con el apoyo y recalcó que nunca perjudicaría a sus seres queridos.

“Están conmigo, ellos saben que no tengo nada que ver, lo único que puedo decirle a los fans de mi suegra es que yo la amo, la adoro y que jamás haría algo en contra de ella o de los miembros de la familia”, concluyó.

