Gabriel Soto cree que su futuro hijo con Irina Beava será niño: “Ya lo decretamos”

Foto: Instagram/@irinabaeva

El romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido uno de los más comentados del medio del espectáculo, pues surgió en medio de especulaciones y críticas, pues existe la versión difundida por Geraldine Bazán, ex esposa del actor, de que la relación con la joven de origen ruso y radicada en México habría iniciado de manera extramarital.

Al paso de los años y de mantenerse unidos pese a los dimes y diretes, la pareja ya busca llegar al altar y formar una familia. Por ello, el actor y ex integrante del grupo Kairo ya tiene pensado que el futuro hijo que tendrá con su actual novia y futura esposa será un varón.

Y es que en días pasados en las redes sociales surgió una fotografía compartida por Gabriel donde aparece una habitación repelta de globos azules, lo que levantó sospechas de que Irina podría estar embarazada y que incluso ya conocería el sexo de su futuro bebé. Las especulaciones señalaron que la imagen en cuestión habría sido captada durante una celebración de un baby shower o una fiesta de “revelación de género”, por el detalle del color de los globos, asociado culturalmente al sexo masculino.

La imagen de una habitación de hotel decorada con globos azules causó sospechas de un posible embarazo (Foto: Instagram)

Tras ello, la prensa no dudó en preguntarle al actor en un encuentro con él a qué se debía la misteriosa fotografía, y con buena actitud, el protagonista de telenovelas terminó confesando su deseo por tener un bebé varón, quien sería su tercer hijo luego de las dos niñas que procreó al lado de Gerladine Bazán.

“Es niño, ya lo decretamos. ¡Es niño! Lo mismo dijo la esposa de mi papá cuando nos pusieron globos ahí en el hotel, pero fue una cortesía del hotel, que fue para mi cumpleaños, y como soy niño pusieron globos azules”, contó el actor para el programa Despierta América.

Sin embargo, en la misma entrevista y ante la insistencia de los reporteros, el protagonista del melodrama Amor dividido dijo que en realidad no le importaría el género del bebé que podría tener con su novia: “Lo que Dios mande, mientras todo esté bien, lo que sea”, expresó.

Foto: Instagram / @gabrielsoto

La pareja de actores ya están comprometidos desde hace varios meses, pero sus incursiones en telenovelas y programas, aunado a la contingencia sanitaria han retrasado sus anhelados planes. No obstante, los preparativos para llegar por fin al altar continúan en pie.

“Estamos haciendo la planeación de la boda, vamos muy bien con nuestro wedding planner y tenemos idea de hacer alguna fusión con el tema de Rusia, finalmente mimujer es de allá y hay tradiciones que no hay que perder y hay que conservar”, comaprtió Soto.

En enero de este año, Gabriel conversó con Infobae México y esto dijo sobre compartir vida sentimental y laboral con la actriz de ascendencia rusa en la telenovela Amor dividido, producida por Angeli Nesma y actualmente al aire.

El actor da vida a "Max Stewart" en la reciente telenovela de Televisa "Amor dividido" (Foto: Televisa)

A pregunta expresa acerca de que si no considera que estar tanto tiempo juntos, en casa y en los foros de grabación, podría desgastar la relación, el actor contestó:

“A mí me encanta, la verdad es que nos encanta trabajar juntos, estamos en sintonía en dos cosas muy importantes, en primer lugar en sintonía en cuestión de energía. Me refiero a que estamos enfocados en el mismo proyecto, podemos trabajar las escenas en casa, hablamos de lo mismo, estamos en la misma sintonía en ese sentido”, contó.

El también protagonista de la reciente telenovela Te acuerdas de mí mencionó que las largas jornadas de grabaciones en los sets y locaciones no necesariamente implican una convivencia estrecha, por lo que realmente disfruta poder pasar más tiempo con su prometida.

“En otro muy importante es la cuestión de tiempo, mucha gente dice ‘sí, se desgasta la relación’, para empezar no todos los días grabamos juntos, hay días que ella graba por su lado y yo por mi lado, no nos toca grabar juntos. Cuando haces novela pasas de doce a catorce horas al día, de lunes a sábado en el set de grabaciones, entonces si no estás en la misma sintonía casi no te ves, entonces tampoco está padre irse al otro lado del extremo de la moneda, de no verte nunca, entonces podemos pasar más tiempo juntos, tener más tiempo de vernos, platicar y todo. La verdad es que nos encanta estar grabando juntos”, admitió el actor de 46 años.