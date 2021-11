Irina Baeva reveló cuántos vestidos de novia usará en su boda con Gabriel Soto

Foto: Instagram/@irinabaeva

Irina Baeva dio detalles sobre su próximo enlace matrimonial con Gabriel Soto. Entre las declaraciones, la actriz confesó que tiene la intención de usar un solo vestido de novia aunque no descartó la posibilidad de portar un segundo y explicó que el motivo es que no le gustaría gastar el tiempo de su celebración haciendo muchos cambios de look.

Fue en octubre del 2020 cuando la pareja sorprendió al público con la noticia de que se habían comprometido en matrimonio tras dos tormentosos años de noviazgo, pues desde un inicio de su relación, los actores fueron duramente juzgados debido a los rumores de una supuesta infidelidad que se desataron tras el divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Ahora, los felices enamorados ya se encuentran trabajando en los preparativos de su boda, situación que se ha pospuesto en reiteradas ocasiones principalmente por las restricciones derivadas del COVID-19. En un encuentro con los medios, Irina Baeva confesó que pretende usar un solo vestido en su enlace porque prefiere disfrutar al máximo su celebración.

“Si ya eliges ese vestido, el vestido, creo hay que disfrutarlo. Puede haber una segunda opción por si el vestido está muy grande, estás muy cómoda al momento de bailar“, señaló. “No creo que iría por cinco, seis, ocho vestidos porque sino te la pasas cambiándote toda la boda, cuando lo que quiero es disfrutar con mi pareja, familia, amigos y pasarla bien”, dijo en declaraciones recuperadas por People en español.

La actriz de origen ruso explicó que, contrario a lo que hacen muchas famosas en un día tan especial, ella prefiere elegir el vestido de novia correcto con el que deslumbre su belleza y pueda sentirse lo suficientemente cómoda para disfrutar, con tranquilidad, tanto la ceremonia como la fiesta.

La también modelo aclaró que tanto ella como Soto aún no tienen pensado qué tipo de ceremonia llevarán a cabo, pues ambos traen consigo culturas diferentes. Sin embargo, aseguró que será un ritual lleno de amor con el que los dos podrán compartir lo que sienten el uno por el otro con sus seres queridos.

Foto: Instagram / @gabrielsoto

“Puede ser que haya tradiciones o cosas diferentes. Creo que lo más importante, tanto en Rusia como en México, y me imagino que en cualquier otro país del mundo, y para mí, para nosotros, espero, finalmente es un ritual, es una ceremonia muy bonita para celebrarse, eso es lo más importante”, mencionó.

Irina Baeva y Gabriel Soto ya tienen una fecha tentativa para la boda, sería a mediados del próximo 2022. Al respecto, la modelo rusa no quiso revelar el día específico que tiene pensado apartar para la celebración, pero se cree que podría ser entre los meses de junio y julio.

“Ya hay fecha tentativa, pero no la voy a decir”, mencionó la actriz en tono de burla. “La idea es hacerlo a mediados del próximo año”, añadió.

Con ello, Irina Baeva y Gabriel Soto confirmaron que siguen claros con sus intenciones de casarse e iniciar una vida juntos, pues a durante estos últimos tres años han sido señalados por comenzar un romance casi inmediatamente después de que el actor mexicano se separó de su exesposa Geraldine Bazán.

Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

Hace unas semanas, la pareja ganó la demanda que habían interpuesto en contra de Laura Bozzo en 2020 por difamación, amenazas, acoso y discriminación. Ahora, la conductora de televisión tendrá que pagar una indemnización a los afectados por daño moral.

Sin embargo, la peruana continúa enfrentando a la justicia mexicana por supuestos actos de delito fiscal. A finales de octubre, un juez concedió una suspensión definitiva a la presentadora para que pueda seguir su proceso en libertad.

