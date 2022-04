Cristián de la Fuente confesó cómo es su relación sentimental: “Yo soy la mujer y ella el hombre”

El actor aseguró que su relación no es tradiconal (Foto: Instagram/@iamdelafuente)

A pesar de que el nombre de Cristián de la Fuente está ligado al de grandes producciones de telenovelas en México, en las últimas semanas se ha visto involucrado en una lamentable noticia que rápidamente ha dado de qué hablar, pues durante un intento de asalto en Chile su hija Laura resultó herida con una bala en la pierna, de la que sobrevivió, pero sigue en recuperación.

Ahora el protagonista de melodramas como Amor Bravío, Sueño de Amor y Corazón Salvaje (2009) ha generado polémica y una ola de aplausos por parte de grupos de mujeres y miembros de la comunidad LGBT+ luego de que asegurara que en su relación sentimental con su esposa, Angélica Castro, no existente etiquetas o roles de género conservadores, al contrario, la libertad de pensamiento ha generado que los clasificado como masculino y femenino sea algo que no dependa de su sexo biológico.

“Bueno mi lado femenino está en todo el lado de la pareja con o bueno en la relación que tengo con mi esposa. Yo soy la mujer y ella es el hombre”, empezó a relatar el actor ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, mismo lugar donde decidió hablar por primera vez sobre lo ocurrido en su familia, a pesar de que el actor ha trabajado casi todo el tiempo en Televisa.

Para Cristián de la Fuente pareciera que ser el típico hombre conservador que no puede tener sentimiento o comportamientos que demuestren su sentir es algo del pasado, ya que comenzó a dar más detalles de lo que ocurre en su matrimonio para que pueda considerar que el esquema de una relación heterosexual en ellos no aplica, siendo esta talvez la clave para el éxito amoroso y profesional que ambos han logrado en su entorno familiar.

“Cuando salimos de novios, yo quería que fuéramos novios y ella quería una relación libre, después yo quería casarme y ella no quería casarse, después yo quería tener la familia y ella, bueno después si quiso tenerla, pero yo era siempre el que me se todas las fechas, yo celebro los cumplaños, yo celebro los aniversarios… ella en ese sentido es más masculina y yo soy la parte más femenina dentro de la relación”, agregó el actor.

Sobre la importancia en la educación desde una edad muy temprana para que cualquier juicio de valor o actitud machista no sea parte de una persona, el actor aseguró que gracias a su madre conserva y posee buenos valores, por lo que la recordó con mucho afecto:

“Mi mamá ya tiene 7 años que no está conmigo, físicamente porque sigue conmigo de otra forma, pero está en cada cosa que uno hace, en frases que hablo con mi hija y mi mamá en particular siempre fue mi cómplice, siempre me ayudó a creer y a afirmar que en la vida no hay imposibles y a hacer todas las cosas que quise hacer, desde ser piloto o entrar a los bomberos, de ser actor o irme a vivir fuera de Chile, todas las cosas que a veces eran difíciles y como que uno tenía miedo de decirle a papá”, agregó.

En una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, a Cristián de la Fuente los periodistas no dudaron en preguntarle sobre la trágica escena que vivió y él habló de la vez que pudo morir, luego de que una bala le rozó la cabeza.

“Yo estoy aquí por suerte, a mi la bala me pasó a 3 centímetros de la cabeza. Lamentablemente le dio a mi hija, yo hasta el día de hoy hubiera pedido que me diera a mí y no a ella, pero tengo la suerte de que mi hija está viva y se está recuperando”, confesó.

