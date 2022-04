Cristián de la Fuente recordó el asalto que casi le quita la vida: “La bala me pasó a 3 centímetros”

El actor habló por primera vez sobre el asalto (Foto: Instagram/@iamdelafuente)

A pesar de que el nombre de Cristián de la Fuente está ligado al nombre de grandes producciones de telenovelas en México, en las últimas semanas se ha visto involucrado en una lamentable noticia que rápidamente ha dado de qué hablar, pues durante un intento de asalto en Chile su hija Laura resultó herida con una bala en la pierna, de la que sobrevivió, pero sigue en recuperación.

Ante ello, el actor confesó que también su vida se encontraba en gran peligro. En un una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, Cristián de la Fuente regresó a tierra Azteca para reunirse con los actores argentinos Juan Soler y Horacio Pancheri -con los que estará próximamente trabajando en un proyecto muy rumorado en redes sociales-, por lo que los periodistas no dudaron en preguntarle sobre la trágica escena y él habló de la vez que pudo morir, luego de que una bala le rozó la cabeza.

“Yo estoy aquí por suerte, a mi la bala me pasó a 3 centímetros de la cabeza. Lamentablemente le dio a mi hija, yo hasta el día de hoy hubiera pedido que me diera a mi y no ha ella, pero tengo la suerte de que mi hija está viva y se está recuperando”, inició a relatar por primera vez el actor de melodramas como Sueño de Amor, Quiero Amarte y Amor Bravío.

Así compartió en marzo la noticia (Captura: @iamdelafuente/Instagram)

Sobre la salud actual de su hija Laura, la joven de 17 años que fue dada de alta para continuar su recuperación en casa, donde ha permanecido cobijada por el cariño de su papá y su mamá, Angélica Castro, de la Fuente compartió algunas actualizaciones sobre cómo se encuentra ella, pues la noticia en su momento conmovió las redes sociales de diversos famosos que no dudaron en hacerle saber su apoyo:

“Todavía no tiene movilidad completa en la pierna derecha que es la pierna más afectada, donde entró y salió la bala”, comentó el galán chileno en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

Su hija de 17 años se encuentra mejor (Captura: @iamdelafuente/Instagram)

Cristián compartió que afortunadamente su hija ya está teniendo movilidad en su pie de nuevo, pese a lo aparatoso que puede llegar a ser una situación traumática como lo es un disparo y la cercanía que hay con la escena en sus vidas, por lo que también confesó con alegría que Laura ya se propuso diversos retos en su vida y eso le está ayudando a que todo el proceso sea mucho más fácil y ameno.

“Pero de a poco a poco la está empezando a mover... Tenemos fe de que va a caminar”, expresó el actor. A su vez, contó que Laura se ha propuesto un gran reto que quiere cumplir junto a él una vez que logre recuperarse por completo. “Ella tiene el sueño, se puso en la cabeza que el próximo año quiere hacer una triatlón conmigo. Está de buen humor, está con optimismo, tiene días difíciles, pero es un ángel, es una niña maravillosa y le doy gracias a Dios que sigue conmigo”, agregó.

El actor podría participar en una telenovela próximamente

Cristián narró que tanto él como su amada hija se han puesto en manos de un especialista para lidiar con el duro golpe emocional que significó aquel asalto y así no dejar que solo sane lo físico, sino también lo mental: “Tanto Laura como yo estamos en terapia, pero hoy mi prioridad es que Laura esté mejor, cuando Laura esté mejor ahí ya me voy a preocupar de estar mejor yo. Obviamente, el que te disparen, el que te apunten con un arma, son cosas que... el ver a tu hija con una bala... Todo lo que hemos vivido ha sido duro para los dos, pero ha sido mucho más duro para Laura”, expresó.

