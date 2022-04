Tony Dalton sobre el narco mexicano que interpretó en Better Call Saul: “Le quieren echar la culpa a los actores”

Tony Dalton dio vida durante dos temporadas a "Lalo Salamanca", un carismático narcotraficante mexicano (Foto: Juan Bautizta / Make It Prensa)

“Vienen cosas muy interesantes, unos plot twists muy fuertes”, dijo Tony Dalton a Infobae México respecto a la esperada sexta temporada de Better Call Saul, la afamada precuela de Breaking Bad que hoy llega a la plataforma de Netflix en México.

Se trata de la última entrega de la serie protagonizada por Bob Odenkirk, donde el nacido en Laredo Texas, de ascendencia mexicana, interpreta a “Lalo Salamanca”, el carismático jefe de un cártel de drogas.

Tony llegó en 2017 al proyecto, y gracias a su desempeño, en esta sexta temporada se convirtió en el coprotagonista de la serie que filmó en Albuquerque, Nuevo México, durante la pandemia.

“Aquí con mucha expectativa de que vean cómo se desenlza la historia de todos los personajes, especialmente de ‘Saul’, cómo terminan esta jornada que les duró diez años, desde Breaking Bad y hasta ahorita que es la culminación de todo”, contó.

El actor aseguró que en la sexta y última temporada el público se sorprenderá con los plot twists (Foto: Instagram)

Dalton, quien comenzó su carrera en la pantalla mexicana a principio de los 2000 con proyectos de Televisa como Los simuladores, No te equivoques y las telenovelas juveniles Clase 406 y Rebelde, contó que está muy satisfecho por haber sido elegido para aparecer en esta serie de culto creada por Vince Gilligan.

“Terminamos de grabar hace como unos seis meses. La verdad lo que escribieron ellos está al nivel, sino es que igual que Breaking Bad porque le echaron todas las carnes al asador. Haber podido trabajar con este grupo de gente tan padre y con unos realizadores realmente impresionantes, muy agradecido por la oportunidad de chambear con ellos”.

Póster de "Better Call Saul" sexta y última temporada Crédito: AMC

Sobre la razón por la que su personaje, un simpático narcotraficante mexicano, haya logrado colocarse en el gusto del público al grado de alargar su participación, Dalton lo atribuye al libreto de la historia.

“Está muy bien escrito, son unos grandes escritores y todo el equipo que está ahí...Llegó a mí a través de un casting, igual que la mayoría de las cosas, te hablan, te llaman a casting, lo haces y si les gustas haces un callback, regresas y así es como le hicimos”, recordó.

Para Dalton, dar vida a asesinos o criminales es parte de su labor como actor y no debe criticarse como apología a la violencia (AMC/Sony/Netflix)

Pese a que existen voces que señalan que personajes como “Lalo Salamanca” o “El señor Ávila”, personaje en la serie del mismo nombre por cuya actuación Tony Dalton obtuvo un premio Emmy, y que se trata de un sicario que se hace pasar por vendedor de seguros, serían un mal ejemplo para la sociedad al exaltar la violencia o el narcotráfico, el actor considera esta percepción como una exageración.

“No me merece mucha opinión. Las opiniones son como los ombligos, cada quien tiene el suyo y uno opina que el del otro está bien feo. Digo, esta pregunta ya me la han hecho muchas veces, ¿que si estamos promoviendo la agresión? Pues no, lo que hacemos es... todos como humanos somos una historia, que son un espejo de lo que nosotros somos, en este caso existen y se cuenta la historia de ellos también”.

Tony, quien durante el rodaje de Better Call Saul trabajó simultáneamente interpretando a “Jack Duquesne (Swordsman)” en la nueva serie de Marvel Hawkeye, convirtiéndose en el primer mexicano en ingresar a ese popular universo de súper héroes, comparó su trabajo interpretando personajes que podrían ser considerados violentos con el del realizador Quentin Tarantino.

El actor destacó en el cine mexicano con "Matando cabos", de 2004, y "El infierno", de 2010 (Foto: Juan Bautizta / Make It Prensa)

“Ahora sí que cada quién, cuántas veces le han preguntado a Tarantino que si él promueve violencia y no promueve violencia, es como la vida, digo, luego le quieren echar la culpa a los actores porque hacen de un narco... a ver, a mí me están dando chamba...ahora resulta que yo tengo la culpa...”, expresó.

“Yo soy un actor y estoy haciendo un personaje como hice uno con Marvel de un espadachín, luego haces otro de un asesino, en el Señor Ávila, un sicario, ¿entonces estás promoviendo todos los asesinos del mundo?...es como muy fácil tirar esa pedrada”

El actor que logró una proyección importante con la cinta de 2004 Matando cabos, que escribió y protagonizó, dijo estar disponible para volver al cine mexicano, esto luego de su participación en Amalgama, recientemente estrenada en Netflix.

“Sí caray, cómo no, sí extraño, hice una hace poco que se llama Amalgama que dirige Carlos Cuarón, siempre hay que apoyar a nuestro propio cine y a nuestra industria, entonces yo feliz de seguir trabajando en México siempre”.

Tony Dalton y Bob Odenkirk, protagonista de la serie, consolidaron una buena amistad durante el rodaje

El histrión de 47 años no encuentra diferencia alguna entre las industrias fílmicas estadounidense y mexicana, pues aseguró que su labor siempre es la misma y depende de su preparación en cada proyecto:

“Es lo mismo, un set es un set, los horarios son los horarios, el trabajo es el trabajo, estar filmando en Albuquerque parece que estás filmando en Tepito, no hay cambios. Un set es lo mismo aquí y en China”.

Better Call Saul se estrena este 19 de abril con los dos primeros episodios de la temporada 6. Cada semana saldrá un nuevo capítulo hasta el 24 de mayo para dar una pasua y continuar con la segunda parte el12 de julio, estrenando un capítulo nuevo cada semana hasta el 1 de agosto.

