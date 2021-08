“Fuertísimo”: Tony Dalton estaba junto a Bob Odenkirk cuando colapsó en el set de Better Call Saul

Tony Dalton contó que nunca había vivido una experiencia similar Fotos: Instagram @daltonyco / @odenkirkstagram

Hace un poco más de dos semanas Bob Odenkirk sufrió un ataque al corazón mientras grababa la sexta y última temporada de la serie Better Call Saul. El actor estadounidense ha reportado por sí mismo en sus redes sociales que se encuentra bien y pronto regresará a trabajar.

El compañero de Bob en la serie, Tony Dalton, habló con la revista Quien acerca del incidente: “Estaba al lado de él y fue fuertísimo, pobrecito la verdad, digo, pues le dio un infarto. A mí nunca me había tocado ver eso y mucho menos en un set de Hollywood, en el foro, con la gente y todo. Pero él está bien, está ya en su casa con su familia”, afirmó el actor que interpreta el papel de “Lalo Salamanca” en el popular spin off de Breaking Bad.

Dalton contó que Bob “se fue un ratito”, incidente el cual tuvo un fuerte impacto emocional en el actor.

Los actores hablaron por teléfono poco después de la hospitalización de Odenkirk (Foto Instagram: daltonyco)

Ambos artistas hablaron por teléfono después de que Odenkirk saliera del hospital, en la llamada el actor de 68 años afirmó que tiene muchas ganas de regresar al trabajo pero aún está a la espera de la autorización de su médico y su esposa.

“Justamente hablamos hace ratito y está todo bien. Él ya quiere regresar a trabajar pero pues hasta que lo dejen sus doctores y su esposa, básicamente va a poder regresar, yo espero que ya sea pronto”, dijo Tony.

Asimismo, el actor de Matando Cabos afirmó que Bob es una de las personas más queridas por quienes trabajan con él, por lo que muchos le han hecho llegar muestras de apoyo y cariño desde que la noticia de su incidente se dio a conocer.

El equipo de producción y elenco ya se encuentran grabando las escenas de la serie donde Odenkirk no aparece, pues el estreno de la última temporada está pactado para el primer trimestre del próximo año a través de una plataforma de streaming.

Dalton afirmó que "lo más importante es que él esté bien" (Foto Instagram: daltonyco)

“Ahorita estamos grabando todas las escenas en las que no está él y esperando a que le den luz verde para que pueda regresar a trabajar. Pero la verdad es que, entre todas las cosas que implica este negocio y todo, lo más importante es que él esté bien, y cualquier persona, no nada más él, o sea, es la vida de alguien lo que importa, no todo lo demás”, afirmó Dalton al hablar de su compañero.

Bob Odenkirk se desvaneció en el set de Better Call Saul el 23 de junio, así lo informó Bryan Cranston, quien fue su compañero de trabajo durante varios años, mediante sus redes sociales.

Bob espera regresar pronto a las grabaciones de "Better Call Saul" REUTERS/Mike Blake/File Photo

El veterano actor que encarna a “Saul Goodman” mandó un mensaje a sus fans y compañeros a través de su cuenta de Twitter hace unos días: “Tuve un pequeño ataque al corazón. Pero estaré bien gracias a Rosa Estrada y a los doctores que supieron cómo arreglar la obstrucción sin cirugía. Además, el apoyo y la ayuda de AMC y SONY durante todo este proceso ha sido de un nivel superior. Voy a tomarme un tiempo para recuperarme, pero volveré pronto”.

Odenkirk aclaró que él mismo escribía los mensajes publicados desde su cuenta oficial y agradeció a quienes le mandaron muestras de su apoyo: “Hola. Soy Bob. Gracias. A mi familia y amigos que han estado conmigo esta semana. Y por la efusión de amor de todos los que expresaron preocupación por mí. Es abrumador. Pero siento el amor y significa mucho”.

