Tony Dalton debutó en el Mundo Cinematográfico de Marvel con los dos primeros capítulos de “Hawkeye”

Actor Tony Dalton poses for a picture during the premiere of the television series Hawkeye at El Capitan theatre in Los Angeles, California, U.S. November, 17, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

El actor México-Estadounidense, Tony Dalton, apareció hoy en el estreno de la serie de Disney Plus y producida por Marvel, “Hawkeye”, algunos usuarios de redes sociales reaccionaron a los dos primeros capítulos, de uno de los héroes sobrevivientes al chasquido de “Thanos”, en Infinity War.

En la madrugada del día de hoy Disney Plus liberó los dos primeros capítulos de la nueva serie de Marvel y en el se puede ver el primeros vistazo de “Jack Duquesne” (Tony Dalton) junto a “Eleanor Bishop” que interpreta la productora y reconocida actriz, Vera Farmiga.

Cabe señalar que el actor americano, dio de que hablar por su primera aparición en redes sociales tras el estreno de la serie que contará la historia de “Clint Barton” (Jeremy Renner) a dos años de los eventos de Avengers: Endgame y donde, además introducirán a “Kate Bishop” (Hailee Steinfeld) al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) como una joven heroína.

Primer vistazo oficial de Tony Dalton en Hawkeye de Marvel Foto: Facebook/@Ed Film News

“Amo ver a Tony Dalton y Vera Farmiga en un mismo show #Hawkeye”, “Kate Bishop, es una chica con mucho carisma, y la actuación de Tony Dalton como siempre un crack, esperemos que mejore”, “Tony Dalton llega al UCM vía #Hawkeye se le ve horrible ese bigote al también actor de Rebelde”, son algunos comentarios recuperados en Twitter en español.

El personaje de Dalton es un importante espadachín y es un villano experto en espadas. A lo largo de los cómics de Marvel, este personaje se ha encargado de hacerle la vida imposible a “Clint Barton” por lo cual el personaje de Jeremy Renner tendrá que encontrar a alguien que lo ayude a confrontarse con “Jack Duquesne”.

Cabe señalar que Dalton, para interpretar el personaje, tuvo que tomar clases de esgrima y aprender acrobacias para los seis capítulos de la serie: “Por supuesto (me preparé), tomé la experiencia laboral por completo, trabajé mucho y tomaba algo de esgrima al día e hicimos un montón de cosas. Pasé bastante tiempo con los que enseñan las acrobacias y todo era genial. Fue bueno”, señaló en su momento a la RCN Nuestra Tele Internacional de Colombia.

Primer vistazo de Tony Dalton en Marvel Foto: Twitter

Cabe recordar que el papel de “Jack Duquesne” se lo otorgó el mismísimo, Kevin Feige (Presidente de Marvel Studios) ya que según Trinh Tran, productora ejecutiva de ‘Hawkeye’ en una entrevista para The Hollywood Reporter, Feige estaba fascinado con su interpretación de “Lalo Salamanca” en la precuela de Breaking Bad, Better Call Saul.

“¡Me encanta absolutamente Tony Dalton de Better Call Saul!. Cuando hablábamos de quién sería genial como Jack Duquesne, obviamente me vino a la mente Tony porque es increíble en esa serie. [...] hay una cualidad en Jack que, con suerte, intrigará a la gente para que descubra lo que está pasando”, señaló para The Hollywood Reporter.

Dalton se sumó a la lista de mexicanos que lograron colaborar con Marvel Studios, al ser introducido como un nuevo villano. Los más recientes connacionales en aparecer en alguna cinta producida por el Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Salma Hayek fue la última que apareció en una cinta producida por Marvel, ahí dio vida a “Ajak” en Eternals, la cinta dirigida por Chloé Zhao. Previamente, David Zepeda tuvo un pequeño cameo dentro de Venom: Let there be a carnage.

Dentro de las siguiente cintas de Marvel se sabe que varios mexicanos participaran con Marvel, Tenoch Huerta dará vida al villano “Namor the Submariner” en Black Panther: Wakanda Forever, la película llegará el 8 de julio de 2022.

Por otro lado, el querido actor Joaquín Cosío, prestará su voz a “Logan” en una serie animada que llegará a Disney Plus, cabe señalar que esta no es la primera vez que forma parte del Universo Marvel pues en su momento dio voz a “Scorpion”, en la cinta animada Spider-Man: into the Spider-Verse, de 2018.

