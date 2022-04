Rosalía en México: los mejores memes que dejó el anuncio de “Motomami World Tour”

Tras el éxito alcanzado con "Motomami", Rosalía anunció su gira mundial (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Tras el exitosos lanzamiento de Motomami, Rosalía anunció su nueva gira mundial y, como era de esperarse, eligió a México como uno de sus destinos principales al ofrecer tres fechas en agosto. El anhelado anuncio retumbó en redes sociales desatando un sinfin de memes sobre la escases de dinero debido a los grandes shows que darán otros artistas como Daddy Yankee, Karol G y Dua Lipa, en el país.

Hace unas horas, la intérprete española sorprendió a sus seguidores de redes sociales con el anuncio oficial de su Motomami World Tour. Para comenzar, tiene programadas 12 presentaciones en su tierra natal que iniciarán el próximo 6 de julio y terminarán el 1 de agosto.

Los twitteros celebraron el cariño que la cantante siente por México. (Captura: @midebilidad/Twitter)

El domingo 14 de agosto visitará el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, tres días después viajará a Guadalajara para presentarse en el Auditorio Telmex y concluirá el 19 de agosto en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León. Rosalía recorrera parte de América Latina con conciertos en Argentina y Colombia, también visitará Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Francia, por mencionar algunos países.

En cuanto la artista española compartió la noticia, las redes sociales se volcaron con felicitaciones que dejaron al descubierto la gran aceptación que ha logrado su reciente álbum compuesto por 16 canciones, entre las que resaltan Saoko, Bizcochito, Hentai, Sakura y Motomami, siendo este último tema el nombre principal de la producción discográfica.

El usuario escribió en su tuit antes de la imagen: "La Rosalía viene a México... yo automáticamente:"(Captura: @Vittoriosky/Twitter)

Pronto aparecieron algunos memes en Twitter sobre la coincidencia de grandes show para este 2022, pues además de Rosalía, también visitarán México otros dos grandes representantes del género urbano, Karol G y Daddy Yankee. Cabe recordar que hace unas semanas el intérprete de Pásame la botella nunció su retiro definitivo de los escenarios no sin antes hacer una gira por América.

Entre los lugares que visitará el puertorriqueño se encuentra México, en específico, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Baja California, Tijuana, Veracruz y Cancún. Hace unos días se llevó a cabo la preventa y los boletos se vendieron como pan caliente debido a la expectativa que generó el cantante con su gira de despedida.

(Captura: @ggrecia_gurr/Twitter)

Por su parte, Karol G pisará tierras mexicanas con su Bichotas Tour el 8 de junio en el Auditorio Telmez ubicado en Guadalajara, Jalisco; un día después estará en la Arena Monterrey uy finalizará en la Arena Ciudad de México el 11 del mismo mes. sus fans enloquecieron y acabaron con las entradas durante la preventa se llevó a cabo en marzo.

Pero eso no fue todo, otros usuarios hicieron referencia al gasto económico que tendrían que hacer para poder asistir a los tres espectáculos y el impacto que generaría en su economía.

(Captura: @Vomitoan*l/Twitter)

“Muy feliz que la Rosalia vendrá a Mexico, obvio la voy a ir a ver, manifiesto que no se agoten los boletos, con eso que ya todo mundo es fan”, “Yo ahorita con el código priority para comprar boletos mañana del primer concierto de la Rosalía en México”, “Soy pobre y necesito saber cuánto dinero pedir prestado ayuda por favor”, fueron algunas reacciones.

La preventa especial para Citibanamex comenzará el próximo miércoles 20 de abirl y conlcuirá 24 horas después. De acuerdo con la información que dio a conocer la empresa a través de sus redes sociales, los boletos podrán adquirirse desde 3,6 y 9 meses sin intereses y se espera que se agoten durante las primeras horas.

Por último, algunos twiteros criticaron que Rosalía no ofrecerá sus shows en arenas a pesar de que cuenta con un gran número de fans: “Perdón pero no supero que Rosalia vaya a hacer auditorios en México y no arenas… sobre todo en la Ciudad de México donde fácil puede llenar un llegar de 20k”, escribió una usuaria.

