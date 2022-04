La vez que Maribel Guardia impidió que Andrés García fuera a la cárcel: “Iba a matar al director”

La actriz contó un episodio que vivió con el actor (Ig: maribelguardia / andresgarciatvoficial)

Maribel Guardia y Andrés García llevan una amistad de muchos años, sin embargo, esta conexión se puso en duda recientemente debido a que el actor aseguró que durante una época fue difícil trabajar con la actriz de Corona de lágrimas 2.

Y es que hace un par de semanas, García dijo para Sale el Sol que no todo fue miel sobre hojuelas con su compañera.

“Ella tenía otra idea de cómo era el negocio este del cine y tuvimos un par de discusiones porque yo ya sabía más que ella, ya había hecho 20 0 30 películas, ya había dirigido 4 o 5 y producido siete u ocho, o sea que obviamente sabía más (...) era muy guapa, bellísima y sigue siendo guapa, pero tampoco se les puede dejar a los guapos ya las guapas dejar hacer lo que quieran en una película, ¿verdad’, señaló.

Fue ante esto, que en esta ocasión, Maribel Guardia no sólo aprovechó para hablar sobre las declaraciones de Andrés, sino que contó lo entrañable que ha sido su relación con el actor del Privilegio de amar al punto en que ella una vez impidió que el artista cometiera un asesinato.

Maribel Guardia tiene una amplia trayectoria (Foto: Cuartoscuro)

En una entrevista para TVyNovelas, la actriz de telenovelas como Una familia con suerte, Niña de mi corazón o Muchacha italiana viene a casarse contó que ella no se considera una persona problemática y destacó que su interacción con García siempre ha sido muy cordial.

“Nunca he tenido una diferencia con él ni con nadie, yo no soy conflictiva, al contrario, siempre que hemos trabajado juntos ha sido un caballero”, comenzó.

En este sentido, Maribel Guardia dijo que en una ocasión, cuando ambos estaban en la puesta de escena Tres parejas disparejas ella intervino para que su amigo no cometiera un crimen.

“De hecho, una vez que estuvimos en una obra de teatro sacó una pistola, ¡iba a matar al director!, pero yo me puse en medio. Sí, estoy loca y le dije: “¡Andrés!”, y me contestó que sólo a mí me permitía que le dijera cosas, que era a la única y la verdad siempre ha sido divino conmigo”, sentenció.

El actor dijo cosas negativas de Maribel (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Asimismo, Maribel dijo tenerle un gran aprecio a Andrés García y reconoció que le parecía un hombre muy atractivo.

“Yo lo quiero mucho y lo respeto, Andrés era el hombre más guapo de México y con esa sonrisa que diga lo que quiera, no importa”, sentenció.

Respecto a las declaraciones donde se le tachó de conflictiva, la famosa ahondó en que eso no era posible, ya que cuando alguien va iniciando su carrera artística no puede tener ese tipo de actitudes.

La actriz dijo que no era conflictiva (Foto: EFE/Maribel Guardia)

“Así es (me llevo bien con todos) y más en esa época que estaba empezando, porque con los años vas haciéndote de un nombre, conoces a la gente y tienes la oportunidad de opinar, pero cuando empiezas una carrera ya no puedes ni abrir la boca”, expresó.

Maribel Guardia no descartó que las declaraciones de García la hayan dejado pasmada, pero priorizó el tiempo que llevan de conocerse.

“La verdad me sorprendió que dijera eso, pero no me importa, porque yo lo quiero mucho y sé que aunque tiene su carácter es un hombre bueno, espléndido y yo tengo bonitos recuerdos de él”, dijo.

