Protagonizó más de mil películas porno hasta que decidió cambiar su vida y volverse pastor evangélico

Joshua Broome está casado y tiene dos hijos, dice que conocer a su mujer fue el punto de inflexión que lo hizo cambiar de vida.

Joshua Broome cambió los sets de las películas porno al púlpito desde donde predica la palabra de Dios. En su antigua vida se apodaba “Rocco Reed” y llegó a grabar más de mil producciones triple X, antes de dar un giro total en 2012.

De acuerdo con el testimonio del propio Broome a sus seguidores, durante sus años dentro de la industria del entretenimiento para adultos grabó porno heterosexual y homosexual y dice que esa experiencia le ocasionó una “enorme cantidad de trauma emocional”.

“Literalmente perdí la noción de quién era yo”, dijo Broome en una entrevista a The New York Post. “Todo eran mentiras y ficción. Quería quitarme la vida y no tuve las agallas para hacerlo”.

Broome, ahora de 39 años, cayó en la industria del porno después de mudarse a Hollywood cuando tenía poco más de 20 años con la esperanza de convertirse en actor.

Mientras trabajaba como mesero, tuvo la oportunidad de conocer a un grupo de mujeres que insistieron en que una escena porno ayudaría a aumentar sus posibilidades de convertirse en una estrella de cine. Tomó ese consejo y fue seleccionado para una película para adultos solo unos días después.

Hace seis años predica la palabra de Dios y da conferencias sobre espiritualidad por todo Estados Unidos.

Pronto, Broome, que entonces tenía 23 años, estaba filmando docenas de escenas por mes y rápidamente se convirtió en una de las estrellas masculinas más populares de la industria, aunque la satisfacción no llegó

“Creí la mentira de que si ganaba dinero sería feliz”, dijo Broome a The Post. “Gané más de un millón de dólares. Viajé a todos los lugares a los que quería ir. Tuve todo el sexo que podría haber imaginado. Pero una vez que lo tuve todo, mi vida se vino abajo, porque amplificó la tristeza y el vacío que siempre sentí por dentro”.

Broome sorprendió a los expertos de la industria cuando la abandonó abruptamente en 2012 después de seis años filmando películas pornográficas.

En ese momento emitió un comunicado en el que declaró: “Me gustaría decir que mi tiempo en la industria de adultos en todos los aspectos ha llegado a su fin. También me gustaría decir que no soy o nunca he sido gay, solo un actor adulto. No me retiro por ninguna otra razón que no sea porque este es el momento de seguir adelante”.

Broome dejó Los Ángeles y se mudó a su casa en Carolina del Norte. Cuenta que luchó contra la depresión y estaba “plagado de vergüenza”, tratando de ocultar su carrera anterior mientras trabajaba en un gimnasio.

Broome dice que en su carrera como actor porno grabó películas heterosexuales y homosexuales pero que nunca fue gay.

Luego, en 2014, conoció a una mujer llamada Hope en el gimnasio y la pareja decidió salir a correr juntos.

Allí, Broome le confesó su pasado en el porno y quedó atónito por el hecho de que Hope se negara a juzgarlo.

“A través de su amabilidad y de no rechazarme, cultivó mi curiosidad”, dijo Broome. “El fin de semana siguiente fuimos juntos a la iglesia”.

La estrella del porno de repente experimentó un despertar espiritual, encontrando una satisfacción que el brillo y el glamour del mundo del porno no pudieron brindarle.

“Renuncié a una vida de vergüenza. Viví con una mentalidad de ‘no soy lo suficientemente bueno’ toda mi vida, y pude dejar eso atrás”, explicó sobre su nueva fe cristiana.

Broome estudió teología bíblica antes de casarse con Hope en 2016. La pareja ahora tiene tres hijos pequeños juntos.

Broome es actualmente pastor en la Iglesia Bautista Good News en Cedar Rapids, Iowa, y también enseña y predica en todo el país.

El ex animador para adultos también habla sobre los peligros de la pornografía.

Bajo el pseudónimo de Rocco Reed era uno de los actores porno más prolíficos y exitosos de su momento, pero en 2012 decidió dejarlo todo atrás.

“Es tan dañino”, le dijo a The Post. “Estás diciendo que está bien consumir a una persona como un producto, y si tratas a las personas como productos, todos los aspectos de tu vida serán perjudiciales”.

Broome también cuenta con un podcast y una popular página de Instagram con más de 50.000 seguidores.

El predicador les dice a los oyentes que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo en la vida, diciendo que su extraordinario viaje de estrella porno a pastor es una prueba en sí misma.

“Nunca es demasiado tarde para cambiar lo que estás haciendo”, continuó. “¿Va a tomar algo de trabajo duro? Sí. ¿Va a tomar tiempo? Sí. ¿Valdrá la pena? Absolutamente”.

La estrella dice que ya no se siente agobiado por la vergüenza de su carrera anterior y que su vida familiar es “increíble”.

“Construí una vida de la que puedo estar orgulloso, y cuando apoyo la cabeza en la almohada por la noche, no me avergüenzo ni me siento culpable”, dijo Broome a The Post. “Puedes permitir que tu pasado te posea o puedes tomar el control y ser dueño de tu pasado”.

