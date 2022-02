Kate del Castillo desea interpretar a famosa exponente del regional mexicano

Fotografía de archivo de la actriz, productora y empresaria mexicana, Kate del Castillo. EFE/Alicia Civita

Kate del Castillo confesó que le gustaría interpretar a una de las artistas que brilló en la Época de Oro del Cine Mexicano y conquistó el corazón del público con su inolvidable voz, convirtiéndose en un referente del regional mexicano a nivel internacional.

Durante un encuentro con los medios, la actriz compartió algunos detalles sobre la realización de sus últimos proyectos, entre los que destaca la nueva temporada de La Reina del Sur y el próximo lanzamiento de A Beautiful Lie, una serie basada en Anna Karenina de León Tolstói.

En medio de la charla, Kate del Castillo fue cuestionada sobre la posibilidad de incursionar en la interpretación o producción de bioseries, una corriente que ha tomado fuerza en los últimos años con grandes proyectos que han llevado a la pantalla las historias de Juan Gabriel, José José, Paquita la del Barrio, Luis Miguel, Vicente Fernández, entre otros.

Sin embargo, todavía existen grandes artistas de quienes no se ha contado su vida en ese tipo de proyectos, entre ellos, María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida como Lola Beltrán. Al respecto, la protagonista de Ingobernable confesó que sería un honor poder encarnar a la afamada intérprete mexicana que triunfó sobre el escenario y en la pantalla grande.

“Me encantaría interpretar a Lola Beltrán, sería un honor, sería increíble [...] por supuesto que consideraría producir y actuar, también, en algo que tuviera que ver en una biografía. Yo creo que haría una Lola Beltrán bien padre, la verdad [...] Yo canto muy mal, bueno si canto, pero lo que pasa es que a nadie le gusta”, declaró.

A pesar de no ser cantante, la hija de Eric del Castillo no descartó la posibilidad de trabajar en un proyecto sobre la vida de Lola La Grande y, de llevarlo a cabo, también propondría producirlo bajo el sello de su casa productora Cholawood Productions, donde hasta el momento se ha trabajado desde realities hasta ficción. La actriz también puntualizó que sería una buena oportunidad de incursionar en la corriente que ha tenido éxito en los últimos años.

Lola Beltrán es considerada una de las principales exponentes de la música vernácula mexicana gracias a sus inigualables interpretaciones. Dentro de su repertorio destaca La cigarra, No volveré, Paloma negra, Huapango torero, El herradero, Cuando el destino, entre otras, pero la canción con la que logró conquistar al público mexicano fue Cucurrucucú paloma.

Durante su trayectoria artística también debutó como actriz dejando a su paso inolvidables películas junto a otros cantantes de música ranchera. Lola La grande figuró en el cine a lado de José Alfredo Jiménez en Camino de Guanajuato, con Antonio Aguilar en Qué bonito amor y Javier Solís en México de mi corazón, por mencionar algunos.

Por otro lado, durante la entrevista Kate del Castillo habló sobre la producción de A Beautiful Lie. La actriz de Bad Boys para siempre comentó que en los próximos meses iniciará con las grabaciones de la serie basada en Anna Karenina de León Tolstói en México, por lo que pasará un tiempo en su país natal junto a sus padres.

“No me quiero encasillar en un solo género, he hecho un montón de cosas: drama, tragedia, y ahorita viene justo una tragedia. Vamos a empezar a filmar una versión moderna de Anna Karenina de Tolstói, así que estoy muy contenta porque va a ser una cosa completamente diferente”, comentó.

Kate del Castillo explicó que este nuevo proyecto le permitirá dejar a Teresa Mendoza [personaje principal de La Reina del Sur] y expandir sus horizontes hacia panorama lejos del tema del narcotráfico. Finalmente, comentó que gracias a la serie tendrá la oportunidad de pasar más tiempo con sus padres y regresar a México.

