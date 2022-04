Abusos y violentos mensajes de texto: las revelaciones más escandalosas del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

La actriz Amber Heard se sienta con su equipo legal durante el caso de difamación de Johnny Depp en su contra en el Tribunal del Condado de Fairfax, Virginia, EE. UU., 14 de abril de 2022 (Reuters)

La amiga cercana de Amber Heard, la periodista musical británica Eve Barlow, fue expulsada dramáticamente del juicio de Johnny Depp. La ex pareja se acusa mutuamente por difamación en un juicio en Fairfax, en el estado de Virginia, Estados Unidos, por una columna publicada en el Washington Post en 2018, en la que Heard se describía como una “víctima de violencia doméstica” acosada por la sociedad tras haber denunciado a Depp.

Personas que asistieron al juicio el jueves pasado revelaron al sitio Page Six que Barlow, ex editora adjunta de NME y colaboradora de la revista New York Magazine, se metió en problemas con la jueza al enviar mensajes de texto y tuitear desde la primera fila de la sala del tribunal, la cual generalmente se reserva para el asesoramiento legal.

Supuestamente, Barlow ha estado actuando como parte del equipo legal de la actriz e incluso intentó intervenir en el juicio sobre la testigo amiga de Depp, Gina Deuters, señalaron los informantes al medio.

De acuerdo con las fuentes, Barlow trató de defender a Heard al pedirle a su equipo legal que le mostrara a la jueza Penney S. Azcarate que Deuters supuestamente estaba comprometida como testigo. Barlow mencionó una publicación en las redes sociales de Deuters, alegando que era una publicación reciente del juicio actual.

No obstante, resulta que la publicación en cuestión se compartió en 2021 durante el juicio de Depp contra el periódico The Sun en Londres.

Sin embargo, Deuters admitió el jueves que había visto videos del juicio en línea antes de dar testimonio, por lo que fue despedida de la sala del tribunal y su testimonio fue borrado del expediente.

Ante lo sucedido, los abogados de Depp respondieron impulsando una moción para que Barlow fuera permanentemente excluida de la sala del tribunal, lo que la jueza aprobó.

“Amber hizo que su amiga periodista más cercana se sentara al frente y al centro, con su equipo legal, en el juicio, tuiteando en vivo, enviando mensajes de texto y publicando información. Eve Barlow parece pensar que es parte del equipo legal de Amber. Los abogados de Depp finalmente tuvieron suficiente y le prohibieron la entrada a la sala del tribunal”, dijo la fuente a Page Six.

La jueza Azcarate también se opuso a los mensajes de texto y tuits de Barlow. “Ella estaba tuiteando en vivo desde mi sala del tribunal… y sé que los agentes la sacaron porque estaba enviando mensajes de texto. Eso va en contra de la orden judicial. La Sra. Barlow no regresará a la sala del tribunal durante este juicio”, dijo según las transcripciones de la corte.

El actor Johnny Depp en la sala del tribunal durante su caso de difamación contra su ex esposa Amber Heard (Reuters)

“Abuso mutuo”

Una antigua asistente personal de Amber Heard dijo que nunca vio a la actriz sufrir ningún tipo de abuso físico a manos de su entonces esposo Johnny Depp, en cambio dijo que Heard le escupió en la cara cuando pidió un mayor salario.

Heard solía pelear con una ira ciega, enviaba mensajes de texto incoherentes a las 4 a.m. y solía estar ebria o intoxicada con drogas ilegales, testificó Kate James en una declaración por video que fue reproducida durante el juicio de la demanda por difamación interpuesta por Depp contra Heard.

Depp, por su parte, era muy calmado, casi tímido “como un caballero sureño total”, dijo James.

La actriz Amber Heard escucha a su ex asistente personal Kate James que testifica a través de un video durante el caso de difamación de Johnny Depp contra ella (Reuters)

Depp niega abusar de Heard, pero los abogados dicen que la evidencia demostrará que lo hizo. El hecho de que el actor niegue las acusaciones de Depp, dicen, no tiene credibilidad porque solía beber y consumir drogas al grado de no poder recordar lo que hacía.

El testimonio en video de James presentó otro punto de vista: Depp era el pacífico, dijo, mientras que Heard estaba frecuentemente intoxicada y solía infligir abuso verbal, incluyendo abusos a su propia madre y hermana.

“Su pobre hermana era tratada como un perro al que pateas, básicamente”, dijo James.

James, quien trabajó para Heard de 2012 a 2015, dijo que le pagaban “muy mal”. Señaló que la contrataron con un salario inicial de 25 dólares la hora y que sus labores iban de recoger la ropa de Heard en la tintorería a hablar con los agentes de la actriz de Hollywood.

James también dijo que tenía que comprar dos ejemplares de cualquier revista que incluyera a Herd y guardarlas en el garaje para evitar que Depp las viera. Heard desató su “furia ciega” cuando James no puso las revistas en el garaje, dijo la testigo.

Sobre el tiempo que Heard y Depp pasaron juntos, James dijo que Heard era “una persona muy dramática” que tenía muchas inseguridades en la relación. Heard solía llamar a James para llorar y quejarse sobre Depp, dijo.

“Recuerdo una vez que me llamó cuando estaba sola en Nueva York, y estaba llorando y caminando por las calles”, dijo James. Agregó que le dijo a Heard que entrara a un edificio: “Temía que los paparazzi le tomaran una foto”.

Parte de las declaraciones se centraron también en un mensaje de texto que Depp le había mandado a James después de que él y Heard se separaron. El texto de Depp decía: “Ven por un poco de morado y vamos a arreglar bien y bonito su gordo trasero”.

Un abogado le preguntó si por “morado” significaban vino y si el “su” se refería a Heard. Cuando se le preguntó si James entendió que el texto se refería a la actriz, James primero dijo que no le correspondía a ella especular.

“Así escribe él”, dijo James sobre Depp. “Es muy raro y no lo cuestionas ... escribe de una manera muy abstracta”.

También se conocieron otros mensajes que el actor envió a un amigo sobre Heard. Durante el juicio, se leyó el presunto mensaje de texto entre Johnny y su amigo y vecino Isaac Baruch, quien declaró en la corte.

“Espero que el cadáver podrido de Amber se esté descomponiendo en el jodido baúl de un honda civic”, habría escrito Depp a Baruch en 2016.

Además se difundieron los supuestos mensajes que Heard le envió a su madre. “Es terrible, mamá. No sé qué hacer”. Otro mensaje decía: “Está loco, mamá. Violento y loco. Estoy destrozada que esto es a quien amo”.

“Siento que estoy en un tren que va muy rápido y que está a punto de explotar, pero no quiero saltar y dejar atrás a mi amor. Así que me quedo en el tren, aunque sé que está a punto de explotar”, decía otro de los mensajes que se leyeron en voz alta durante el juicio.

El actor Johnny Depp demandó por difamación a su ex esposa Amber Heard (Reuters)

Los abogados también presentaron una declaración en video de Laurel Anderson, la terapeuta de pareja que trabajó con Heard y Depp en 2015, cuando ella tenía 29 años y él 52.

Anderson dijo que ambos sufrieron abuso en su infancia. Y como pareja estaban involucrados en “abuso mutuo”, testificó.

El padre de Heard la golpeaba, dijo Anderson y agregó: “Ella se enorgullecía de empezar una pelea si sentía que le faltaban al respeto”.

Heard también prefería estar en una pelea con Depp que verlo irse y “podía golpearlo para mantenerlo ahí”, dijo Anderson.

La terapeuta recordó cuando Heard le dijo que Depp estaba usando muchas drogas.

“Y ella lo abofeteó porque estaba diciendo incoherencias y hablando sobre estar con otra mujer”, dijo Anderson. Señaló que la madre de Depp estaba en el hospital en ese entonces.

Anderson dijo que Depp le contó que Heard “golpeaba tan duro como podía”. También señaló que en al menos una sesión en la que vio a Heard sola, la actriz le dijo que Depp la golpeaba. Dijo que Heard le mostró sus moretones, en fotografías y en persona.

Anderson dijo que Heard también le contó que Depp en algún punto supuestamente le dijo: “No le gustas a nadie. Estás teniendo fama por mí. Ya no me siento enamorado de ti. Eres una prostituta”.

Anderson señaló que la forma dura de hablar de Heard y su hábito de interrumpir a Depp lo agobiaban.

Heard “quería desear divorciarse”, pero al mismo tiempo tampoco lo quería y estaba tratando de definir qué hacer, dijo Anderson. “Ella lo amaba. Él la amaba. Ella no era estúpida, sabía que lo que estaban haciendo no era saludable”.

Se espera que Depp y Heard testifiquen durante el juicio en la corte de circuito del condado de Fairfax que se espera se prolongue por seis semanas. También podrían testificar los actores Paul Bettany y James Franco, así como el empresario Elon Musk.

Depp demandó por difamación a Heard por USD 50 millones y ella lo contrademandó por USD 100 millones. Se espera que el litigio dure varias semanas.

