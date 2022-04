José Eduardo Derbez recordó la decepción que se llevó una fan por no verlo borracho

El actor protagonizó la serie "Mi tío". (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Como pocas veces, José Eduardo Derbez compartió una de las peores experiencias que ha enfrentado con fans durante su carrera artística. El intérprete mexicano contó que hace algún tiempo llegó a sentirse decepcionado sobre la impresión que algunas personas tenían con él tras un sorpresivo encuentro con una mujer que sólo quería tomarse una foto.

El protagonista de Mi tío asistió como invitado especial al podcast Auténtico con Pedro Nieto, donde habló sobre algunos inolvidables momentos de su vida. Durante la plática, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo recordó que en alguna visita a Acapulco, Guerrero, se encontró con una fan que inmediatamente después de verlo le pidió una fotografía del recuerdo, sin embargo, la experiencia no resultó lo que esperaba.

“Iba caminando con mi novia y me dice una señora: ‘¿Me puedo tomar una foto?’ y le digo ‘Sí'”, comenzó. En cuanto José Eduardo accedió a tomarse una foto, la fan notó que el actor estaba sobrio contrario a lo que esperaba y se lo hizo saber: “Me dice: ‘¡Ay! Estas sobrio, ¿verdad? Es que yo siempre me imaginé que si algún día te encontraba te iba a ver pedo, tomando, vomitando, o sea ahogado porque así eres tú’”.

El pasado 14 de abril José Eduardo cumplió 30 años. (Foto: @jose_eduardo92/Instagram)

El conductor de Miembros al Aire quedó estupefacto ante los señalamientos de quien decía ser su fan porque, hasta ese momento, no se había percatado del impacto que tenía el alcohol en su imagen y su única respuesta fue explicarle que no estaba tomando. De esta manera, José Eduardo y su fan se tomaron la fotografía con cierto grado de incomodidad y resignación.

“Decepcionada la mujer de no verme pedo...: ‘Le prometo yo que a la próxima voy a estar esperándola y voy a estar pedo a ver cuándo llega usted y me la vuelvo a topar’”, agregó.

El integrante de la dinastía Derbez confesó que la situación le provocó sentimientos encontrados. Por un lado no podía creer lo que acababa de pasar y la idea que tenía su supuesta fan, mientras que por el otro se sentía ofendido porque tuviera esa creencia sobre su persona. Después de lo ocurrido, el intérprete retomó su rumbo junto a su novia y con algo de resentimiento por lo ocurrido decidió consumir bebidas embriagantes.

El anuncio de la incorporación del también hijo de Victoria Ruffo no fue del todo bien recibido por algún sector del público (Foto: Amazon prime)

“Le dije: ‘Me voy a poner hasta el dedo porque ya me ofendí para que esta señora me vuelva a encontrar y me va a encontrar ahogado, es más, la voy a guacarear encima, estoy seguro que esa señora va a estar feliz si la guacareo. Va a ser como: ‘¡A, lo encontré pedo y me guacareó, miren por favor’”, declaró.

