Titanic: a 110 años de la tragedia la película inunda la TV mexicana

Para realizar la película, James Cameron trató de empaparse de todos los aspectos visitando el lugar donde se hundió la embarcación original. Foto: Archivo

Este 15 de abril se cumplen 110 años del hundimiento del Titanic, el majestuoso barco que prometía ser indestructible pero, tras impactar con un iceberg durante su primer viaje, perdió el control dejando más de mil 500 personas sin vida y alrededor de 700 sobrevivientes.

La legendaria historia de la embarcación que zarpó el 10 de abril de 1992 de Southampton rumbo a Nueva York ha pasado de generación en generación no sólo por los valiosos testimonios que dejaron las personas que sobrevivieron gracias a los botes y la oportuna ayuda que recibieron, sino que también por la dramatización que pasó de ser un clásico del cine a nivel mundial a una película explotada en la televisión mexicana.

En 1997, la cinta estelarizada por Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y Billy Zane se entrenó entre grandes expectativas debido a la historia que contaría sobre un momento histórico sin precedentes, los efectos especiales que se utilizarían para la recreación del hundimiento y las espectaculares actuaciones de los personajes principales.

Ya pasaron 25 años desde el estreno de la película. (Captura: Titanic)

Los esfuerzos de la producción dirigida por James Cameron no tardaron en rendir frutos y pronto se convirtió en un éxito de taquilla al recaudar más de 2 mil millones de dólares mientras que el presupuesto rondó por los 200 millones de dólares, marcando una pauta para los siguientes proyectos del séptimo arte. Esto sólo fue un reflejo de la aceptación que tuvo entre el público a nivel internacional, pero no fue todo.

En 1998, Titanic encabezó 14 nominaciones de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, también conocidos como los Oscar, y ganó 11 estatuillas doradas entre las que resaltan: “Mejor película”, “Mejores Efectos visuales”, “Mejor Diseño de Producción”, “Mejor Banda Sonora”, “Mejor Director”, “Mejor Fotografía”, “Mejor Diseño de Vestuario”, “Mejor Sonido”, “Mejor Edición de Sonido”, “Mejor Montaje”.

Contrario a lo que pensaba la crítica, Leonardo DiCaprio no ganó el Oscar a “Mejor Actor”, situación que arrastraría durante varios años en su carrera hasta que en 2016 ganó su anhelado galardón por El Renacido, película dirigida por Alejandro González Iñarritu. En general, Titanic también fue aplaudida en los Globo de Oro, el Sindicato de Productores, MTV Movie Award, Critic’s Choice Award, por mencionar otras premiaciones.

Años después se lanzó un documental en 3D sobre las grabaciones del proyecto. (Foto: Archivo)

La riqueza del ahora considerado clásico del cine no sólo se vio reflejada en las ganancias y premios, también en las experiencias que vivió la producción durante las grabaciones, desde los incontrolables nervios de Leonardo DiCaprio por el controversial desnudo de Kate Winslet, un grupo de envenenados en el set hasta el desarrollo creativo que siguió James Camero para poder conseguirlo.

La película también es recordada por My heart will go on, tema principal interpretado por Céline Dion, el corazón azul que de acuerdo con la dramatización se perdió en el mar y algunas escenas estelarizadas por Kate y Leonardo, entre las que resalta cuando recibieron la brisa del mar en la orilla del barco y la muerte de Jack a falta de espacio en una madera que salvó a Rose.

La escena de "Rose" visitando el lugar de los hechos es uno de los más populares. (Captura: @araucaria1/Twitter)

De hecho, actualmente estas dos escenas se convirtieron en memes que han sido utilizados para diferentes temas. Gracias a ello, Titanic pasó de un clásico del cine a un éxito de televisión que constantemente es retransmitido en épocas especiales como la conmemoración del hundimiento, Navidad, Año Nuevo o cada vez que hay un lapso vacacional.

No obstante, quienes quieran disfrutar de la trágica historia de amor basada en hechos reales fuera de la programación de la televisión pueden hacer a través de la plataforma Star plus. Cabe mencionar que la película tiene una duración aproximada de 3 horas 14 minutos que suele variar cuando es transmitida en la pantalla chica.

