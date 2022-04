Cómo fue el dramático momento en el que Tony Balardi casi pierde la vida en un asalto

El comediante relató en una entrevista que vivió un altercado que casi le cuesta la vida. (Instagram: @balarditony)

El famoso comediante mexicano Sergio Canseco Balardi, mejor conocido como Tony Balardi relató por primera vez cómo fue víctima de un contundente asalto en el que estuvo en riesgo su vida.

Tony contó frente a las cámaras del programa matutino Sale el Sol su terrible experiencia con la inseguridad que se vive en México, pues describió el momento exacto en el que le apuntaron justo en la cabeza con un arma.

“De repente voy así y veo a lo lejos que salen armas largas, pistolas y yo ‘ahhh’, de ahí en adelante se convierte en una cámara lenta y tú ‘aaahhh, es una cámara escondida’ y empieza a llegarte todo en cámara lenta, saco la mano y les hago así de ‘tranquilos, tranquilos’ y ahí pistola acá (señaló su cabeza), rifle acá (señaló su estómago) y me abren todas las puertas”, subrayó.

A su vez, confirmó que le fueron robadas sus pertenencias al mismo tiempo de ser amenazado de muerte: “Me robaron mis maletas, mis cosas y me robaron ahí, y luego el que me estaba apuntando le dice al jefe ‘¿Qué hago?’, le dice ‘Mátalo’,(...) voltee, sonreí, me reí y voltee a verlo así. ‘Mátalo’ le dice, y yo le digo al cuate ‘Ya w*y’ y dice el jefe ‘Jálale’, y yo le digo ‘jálale w*y’”, confesó Tony Balardi sobre el altercado.

Afortunadamente, solo fue un susto para el famoso pues añadió ante las cámaras del medio que su voluntad es morir riendo, ya que no le importan las circunstancias en las que pase su fallecimiento, además, aseguró que aunque esté hecho parezca una broma, todo sucedió en verdad.

Además de ser apuntado con un arma, los delincuentes le robaron todas sus pertenencias. (Instagram: @balarditony)

“Yo sonriendo, me voy a morir riendo, me vale madr*, y parece pato aventura, pero es cierta, es verdadera, eso me pasó en esta carretera. ‘Jálale’ y yo ‘Jálale w*y, ya’ y yo así sonriendo y se acerca el jefe y se me queda viendo y me dice ‘Jálale, que te vayas’, hijo, y yo volteó, y le mente la madre, y le dije ‘Pues dime vete, pensé que le estabas diciendo a él que le jalará w*y’”, destacó entre risas.

De tal forma que el artista compartió que ya hay presuntos culpables y que existe una investigación sobre este desagradable momento: “No puedo decir ningún dato porque está en investigación, pero hay sospechosos y los están viendo”.

El también participante de MasterChef Celebrity México, comunicó que la muerte no es uno de sus miedos, pues manifestó que el fallecer es parte de la vida, por lo que es esencial vivir cada momento como si fuera el último:

“Y cómo yo no le tengo miedo a la muerte, porque la muerte es parte de la vida, todos nacemos y morimos, entonces ¿Por qué le tienes miedo?, ¿Cuándo te va a tocar?, pues cuando te toqué, ya disfruta la vida, gózala, pásala bien, no pasa nada”, cerró Tony Balardi.

El comediante confesó que no le tiene miedo a la muerte. (Instagram: @balarditony)

Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante agregó que no creyó en la versión del famoso, ya que aseguró que una situación de ese tipo no da para reírse.

Hace un año el comediante dio de que hablar en las redes sociales ya que la ex Miss Universo Alicia Machado dejó con la boca abierta a todos los participantes y jueces de MasterChef Celebrity al propiciarle un tremendo beso en los labios al actor de 50 años.

Fue en el una emisión del programa transmitido por TV Azteca, donde ambos participantes fueron equipo durante el primer reto, sin embargo, al ser muy notoria la buena química que había entre ambos el chef Herrera no perdió la oportunidad de molestarlos, sin esperar lo que sucedería después.

Con beso a su compañero, Alicia Machado regresó a la cocina de Masterchef, pero no en Colombia.

“Es cierto que la quieres tanto, quiero ver un beso apasionado aquí en la cocina”, dijo Herrera, después de que los dos concursantes bromearan sobre tener una relación romántica.

Ante esta situación, Machado rápidamente se acercó a Tony y, tras preguntarle si no estaba casado, le plantó un beso en la boca que dejó a todos anonadados.

