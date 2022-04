Luz Elena González sufrió diversas secuelas en su cuerpo por causa del COVID-19

Luz Elena González comentó las diversas secuelas que tuvo luego de contener el virus por COVID-19 (Foto: @luzelenaglezz/ Instagram)

La actriz mexicana Luz Elena González fue una de las innumerables víctimas del virus COVID-19, el cual sin duda ha dejado muchas muertes en México y en todo el mundo. Pero no solo eso, sino también las secuelas que se viven luego de padecer esta enfermedad.

Tal fue el caso de la actriz antes mencionada, ya que informó para el programa matutino Venga La Alegría los evidentes cambios físicos, hormonales y nerviosos que sufrió su cuerpo luego de su contagio.

“Mis secuelas fueron las más fuertes, fueron nerviosas en el sistema nervioso central, me daban ataques de ansiedad y mucho hormonal, me dio durísimo el hormonal, se me bajó la testosterona muchísimo y me tardé meses, meses, muchos meses, casi un año para que se pudiera regular y eso me provocó mucho cansancio, subí mucho de peso”, destacó la artista.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Además, explicó el proceso que vivió al no tener la hormona ya antes mencionada, que aunque intentó de todo, los cambios de peso siguieron persistiendo: “Obviamente, cuando no tienes testosterona, la tienes muy baja, baja tu masa ósea, tu masa muscular y aumenta tu masa grasa y obviamente los problemas hormonales, aunque comas sano y hagas ejercicio pues no puedes bajar de peso”.

Asimismo, Luz Elena constató que la crisis nerviosa que tuvo generó diversos conflictos en su entorno, sin embargo, siempre le hizo saber a su familia lo mal que la pasó en esos momentos: “Le dije ‘No es contigo, es en serio, no me siento bien, entonces no me estreses, de verdad ahorita no’. Hay cosas que no puedes controlar cuando hormonalmente no estás bien, lo importante es que yo lo sabía, entonces, pues ya lo sabemos manejar”, afirmó al ser lo más explicita posible con su esposo en estos tan difíciles instantes.

Luz Elena confesó que ingirió diversos medicamentos para poder controlar las diferentes crisis que vivió día con día, así como también le fue recetado un tratamiento hormonal en el cual puso testosterona en su cuerpo durante muchos meses, hasta que pudo regular sus niveles. Lo que ayudó a que la cantante volviera a su peso normal.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

“Tomé pastillas para la ansiedad, sí, sí me dio el doctor pastillas para tranquilizarme y la verdad es que también estuve tomando tratamiento hormonal, o sea, sí estuve poniéndome testosterona varios meses hasta que me la regularon y ya empecé a bajar de peso y ya estoy mucho más contenta y tranquila”, acotó Luz Elena frente a los medios.

Cabe recordar que el pasado 2020, Luz Elena denunció con un video en su cuenta oficial de Instagram que una persona que trabajó en su casa la contagió de COVID-19.

“Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó de que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros”, dijo la participante de certámenes de belleza.

Además, aprovechó para hablar de la “irresponsabilidad” de las personas al no usar cubrebocas o salir de sus casas ya enfermos.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

“No les importa, se salen y les vale un carajo y los papás lo permiten. Entiendo que hay mucha gente que se ha curado y mucha que sale adelante, pero muchos otros no lo hacen (...) una empleada llegó a mi casa, me trajo el virus con toda la inconciencia del mundo, pero a también a ella la contagió alguien en la calle que no le importó”, dijo al pedir tomar conciencia sobre la forma en la que las personas exponen a otras ante este virus.

