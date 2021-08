Con polémica, Alicia Machado regresó a la cocina de Masterchef, pero no en Colombia

Con beso a su compañero, Alicia Machado regresó a la cocina de Masterchef, pero no en Colombia.

Tras su salida del reality en Colombia, la presentadora y exmodelo Alicia Machado sorprendió con su participación en el Masterchef versión México, donde al parecer no ha tenido grandes dificultades para ser parte de los momentos cómicos del programa.

Recientemente, la venezolana fue quien le puso el picante a la versión mexicana al protagonizar un beso con unos de sus compañeros en el set, pues cuando tuvo que entregar su platillo a los jurados, en medio de una competición en pareja, uno de los jurados retó a la actriz y presentadora a darle un beso a su compañero, se trataba del comediante Tony Balardi, tema que al inicio negó, pero a la final al ver que eso influenciaba en la calificación de jurado, lo hizo.

Según la escena de la competencia, este inesperado beso se dio cuando ella y su compañero le mostraban lo que habían cocinado y de repente, el chef mexicano, Adrián Herrera bromeaba acerca de la conexión que hubo entre la presentador y el comediante, por lo que les dijo: “Si es cierto que la quieres tanto, quiero ver un beso apasionado aquí en la cocina”, señaló el jurado.

Ante la petición del Chef, la actriz venezolana en principio tímidamente se negó a lo dicho por el jurado; sin embargo, ante la llamado por los demás cocineros, Machado resultó dando un beso a su compañero, tema que causó risas y a la vez descontento, pues otros competidores manifestaron que esas actuaciones no eran válidas, ya que ello desviaba la mira de la falta de cocina que tenían tanto Alicia como Tony.

Cuando el programa entrevistó a Machado y le preguntaron por la naturaleza del beso con el comediante, la actriz venezolana señaló: “Tony es un gran comediante y a mi también me gusta mucho la comedia, entonces era como muy bonito que hiciéramos como ‘link’, y aparte los jueces me pidieron un beso y yo no se lo voy a negar”, afirmó Alicia en medio de risas.

Además, agregó que quería a Balardi como un compañero de equipo, destacando que él tiene el sazón característico del pueblo mexicano dado que el reto estaba basado en un platillo tradicional de ese país inspirado en el territorio de Xocimilco y pues él tenía el conocimiento.

En cuanto a su participación en la versión Colombia, la actriz venezolana estuvo rodeada de polémica, además que varios de los participantes no lograron congeniar con la personalidad de la ex Miss Universe, quien a la final se especulaba que su salida sería por malentendidos detrás de cámaras con sus compañeros de escenario.

Además, días después de salir del reality, la cantante colombiana Marbelle, quien sigue en el programa, le respondió a sus comentarios contra la presentadora Claudia Bahamón afirmando, a través de su cuenta de Twitter que no habían podido hacer amigas en el país por cuenta de sus propuestas de proxeneta.

Tras las denuncia de Machado de salir del programa por Xenofobia, Mabelle le respondió: “Debería confesar también .. que no fuímos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que “nos son narcos” “son gente muy bien.”

SEGUIR LEYENDO