Aleida Núñez e Ivonne Montero se enfrentaron cara a cara: “Si vuelan pelucas ya saben porqué”

Así fue el enfrentamiento (Fotos: Instagram/@ivonnemonteroof/@aleidanunez)

En los últimos días dos grandes actrices han protagonizado uno de los nuevos escándalos mediáticos en la farándula de México, todo debido a que Aleida Núñez fue coronada como Reina del Mariachi y ese título se le había prometido Ivonne Montero, aunque tiempo después se le canceló. Tras una serie de declaraciones ante diversos medios de comunicación, ahora se enfrentaron cara a cara en una conferencia de prensa y aunque aparentemente limaron rencores, las cosas parecen seguir tensas.

Ivonne fue la primera en reaccionar ante los cuestionamientos de un reportero de Venga La Alegría que sacó el tema a flote. “En realidad todo lo que se vino gestando a raíz de un mal entendido, de un mal manejo de un evento donde había sido yo invitada. La verdad es que no hay y no tiene por qué afectar”, expresó la actriz de telenovelas como Secretos del alma, Hombre tenías que ser o La Loba.

Ante ello y, a unos cuantos centímetros de diferencia que eran ocupados por Latin Lover quien también forma parte de la obra Amor de Tres donde ambas participan, no dudó en responderle de manera directa y con el argumento de que todo aquello que se dice en medios de comunicación normalmente queda grabado ante sus cámaras, por lo que con ello se ampara y su colega no podía negarlo pues podría mostrarselo sí ese fuera el caso.

La actriz es La Reina del Mariachi 2022 (Foto: Instagram/@aleidanunez)

“Lo que sale en video se queda en video. Yo no había visto nada, efectivamente tú mi querido Gabo -Reportero del matutino de TV Azteca- fuiste el que realizó esa entrevista, me la hicieron llegar por parte de la oficina y en su momento si me extraño los comentarios”, expresó la actriz de melodramas como Mañana Es Para Siempre, La Fea Más Bella o Hasta El Fin Del Mundo, momento antes de que Montero le preguntara qué había dicho y ambas lo enfrentan.

“Ahí está el autor intelectual, él sabe lo que dijiste y todo lo que pasó… independientemente yo te quiero mucho a ti Ivonne y jamás criticaría tu carrera, respeto mucho como te has manejado y saben perfectamente, para los que no tiene conocimiento, que el motivo por el que inició esta discusión fue porque a mí por tercera vez me coronaron Reina del Mariachi”, agregó Núñez.

La actriz aseguró no saber nada (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

Aunque Ivonne dijo que para la otra “pusieran los videos para dar santo y seña de las cosas” y Aleida aseguró que su conciencia estaba tranquila, ambas terminaron el caótico encuentro con un abrazo y un beso.

¿Qué mencionó Montero de Núñez?

En pasados días, la actriz aseguró que conocía y respetaba la trayectoria de su compañera pero su molestía era evidente. “Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo… sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella así que no pasa nada”, comentó ante las cámaras de Venga La Alegría.

Las dos participan en la obra "Amor de Tres"

Por su parte, Aleida se mostró muy contenta de recibir la distinción del gremio de mariachis y aclaró que recibió la invitación del dirigente Jesús López, sin embargo, cuando quiso salir adelante de la polémica, lanzó un comentario que fue tomado de otra manera, al decir que era su momento y que -Ivonne- tenía que esperar su momento para ser la reina, dicho comentario resultó contraproducente, ya que Montero indicó que no debería decir eso por no estar enterada.

Las declaraciones terminaron con una divertida y atrevida declaración de Aleida Núñez: “¿Cómo se niega un video? Si vuelan las pelucas ya saben porqué”.

SEGUIR LEYENDO: