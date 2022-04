Maldita Vecindad exigió protección para María Elena Ríos porque “su agresor la vigila”

Imagen de la saxofonista mexicana María Elena Ríos, que quedó desfigurada tras ser atacada con ácido el año pasado en Ciudad de México. 6 marzo 2020. REUTERS/Carlos Jasso

Después de que María Elena Ríos, saxofonista que en 2019 fue atacada con ácido sulfúrico en el rostro y parte de su cuerpo, recurriera a sus redes sociales para denunciar que el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, limitó su protección, la Maldita Vecindad se sumó a las peticiones para retomar las medidas cautelares para la oaxaqueña por el riesgo constante que corre.

La agrupación que durante la pasada edición del Vive Latino contó con la participación especial de María Elena sobre el escenario, apareció en su cuenta de Twitter para hacer un llamado a las autoridades correspondientes sobre el peligro que no sólo corre su compañera de profesión, sino también su familia al estar siendo vigilados por allegados de su agresor, según señalaron en su publicación.

“Saludos de Paz y Baile. Hacemos un llamado al señor Alejandro Encinas, la compañera Elena Ríos tiene riesgo en cualquier parte del país a donde se desplaza ya que su agresor por medio de otras personas la vigila a ella y su familia”, se lee en el tuit.

(Captura: @MalditaVecindad/Twitter)

Su mensaje retumbó en la plataforma, donde algunos usuarios se sumaron a las exigencias para Elena y otras víctimas que han pasado por situaciones similares. Entre mensajes de aliento y reclamos, los internautas se pronunciaron en favor de un país sin ningún tipo de violencia.

“Cuidemos a Elena Ríos, un gran talento de México pero sobre todo mujer, no más violencia para las mujeres. Ni una menos”, “Es una obligación darle justicia y un honor, tener un país libre para ella y todas y todos lo mexicanos, a trabajar, no le dejes sola, es una orden de un mexicano que está en su derecho de exigir la justicia ahora”, fueron algunos comentarios.

Hasta el momento se desconoce si el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México o alguna otra instancia ya tomaron medidas al respecto. Mientras tanto, María Elena se mantiene en pie de lucha para exigir las medidas cautelares y no quita el dedo del renglón para encontrar justicia.

La intérprete ha tratado de retomar su carrera como artista. REUTERS/Carlos Jasso

Fue hace unos días cuándo María Elena Ríos dio a conocer que había sido notificada sobre la reducción en la protección que tenía. De acuerdo con su publicación de Twitter, la decisión había sido arbitraria porque durante sus últimos acercamientos con el gobierno no se habría tocado el tema.

La saxofonista aprovechó para cuestionar al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre los motivos por los cuales se habría tomado la restricción e insinuó que posiblemente habría pesado su amistad con el titular del Mecanismo, Enrique Irazoque y el Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert.

“@CMecanismo el día de hoy me notificó que las medidas cautelares hacia mi persona serán menores. Decisión arbitraria pues el pasado 29 de marzo en junta de gobierno no se acordó eso. @A_Encinas_R tiene que ver con la amistad de @eipdh con @PeimbertArturo!?”, escribió a en Twitter.

La saxofonista compartió el escenario con la agrupación mexicana e interpretó canciones como "Solín", "Kumbala" y "Calahua" (Foto: Twitter/ @

En entrevista con De prisa y corre, María Elena Ríos contó que fue durante una reunión de gobierno donde le notificaron que la resolución se tomó con base en: “Decir que yo no tengo peligro y que solamente tengo agresiones en internet, porque ni los conceptos saben utilizar, que es violencia cibernética”.

“Yo evidentemente me tuve que defender porque las medidas las debo de tener. Si bien no se las quieren dar a mis padres y mis hermanos a mí que me las den bien. No solamente soy defensora de los derechos humanos propios, también se han acercado mujeres a las que también defiendo”, reiteró.

