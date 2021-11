Emilio Osorio impactó en redes con su nueva canción “Uno más”

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Emilio Marcos, hijo del productor Juan Osorio y de Niurka Marcos, presumió en sus redes sociales su primera canción del año en solista desde su más reciente colaboración junto a Mane de la Parra para el tema principal de la novela Qué le pasa a mi familia.

“Emilio regresa con un tema fresco y energético, Uno Más, es una divertida influencia de los 80′s con una letra interesante que indaga en una relación tóxica donde la villana ahora es ella. Emilio asombra de nuevo reinventándose en un pop de lo mejor”, se puede leer en la descripción de su nueva producción en la plataforma musical Spotify.

Cabe recordar la breve, pero muy exitosa carrera de Emilio Osorio Marcos, nació en la Ciudad de México y desde niño empezó su trayectoria como actor. En 2017 debutó como cantante, pero no fue hasta el 2018 cuando sacó su primer EP Emilio.

Emilio Osorio presume su nueva producción musical '1+' Foto: Twitter/ @mailomarcos

El 15 de mayo del 2019 lanza su primer álbum como solista que contiene 12 exitosos temas. Después de una larga espera, en abril del 2020, lanza su single más exitoso Danzón. Posteriormente saca la canción Hoy Me Tengo Que Ir que se lanzó en junio del 2020, balada que obtuvo gran entusiasmo de su público.

Por otro lado, diversas cuentas que son fandom de Emilio Osorio han celebrado su más reciente canción y tienen como meta conseguir que el cantante mexicano sea tendencia: “La meta para YouTube es de 250k la primera semana, tenemos que hacer más de 35k DIARIOS para poderlo cumplir por favor hagan stream!!”; “UNO MÁS OUT NOW es tendencia mundial en el puesto 30″, son algunos comentarios en Twitter.

Otras de las personas que se sumó a la felicitación por su nueva producción fue su madre, Niurka Marcos quien a través de su cuenta de Twitter felicitó a su hijo: “Un éxito más de mi Emilio, mi amor te amo y te admiro”, escribió la actriz cubana.

Niurka Marcos celebró la nueva producción de su hijo Foto: Twitter/@OfficialNiurka

El joven intérprete mexicano en el último año ha celebrado de una vida plena con trabajo y amor, muchos atribuyen su estabilidad y madurez por su joven relación con la actriz y cantante, Karol Sevilla.

En pasados días Emilio Osorio abrió su corazón con unas tiernas palabras que compartió para todos sus seguidores en Instagram con motivo del cumpleaños de la actriz que interpretó a “Luna” en la serie de Soy Luna de Disney.

“El problema que tengo contigo, es lo bien que me caes. Me haces enojar como nadie, me sacas de mis casillas y muchas veces, tu humor bipolar me vuelve loco. Lo cagad* es que la gente de afuera lo puede ver como algo negativo, cuando en realidad, te haz convertido en mi aventura favorita de todos los días. Te amo. Feliz Cumpleaños señorita Sevilla. La estaré molestando por muchos más”, escribió Emilio.

Emilio Marcos compartió una felicitación para Karol Sevila Foto: Instagram/@emilio.marcos

Karol Sevilla ha reconocido que el crecimiento profesional y personal que le ha otorgado Emilio Marcos ha sido mutuo: “Emilio siempre me dice que me veo muy bonita, resalta mis logros y señala si algo considera que no está bien, me gusta tener a alguien así a mi lado, que me da otro punto de vista”, declaró Karol Sevilla en un en vivo en Instagram.

Cabe recordar que la pareja hizo oficial su relación en junio de 2021 y tomaron la decisión de hacer público su romance: “Nosotros ya habíamos andado antes, pero nadie lo supo, cortamos y el destino nos reunió de nuevo, ahora sí decidimos hacer pública nuestra relación”, comentaron juntos en otro live en la red social.

SEGUIR LEYENDO: