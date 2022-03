Niurka defendió a Emilio Marcos tras críticas por su papel en la serie “El último rey”

Niurka Marcos defendió a su hijo tras los señalamientos de su interpretación en la serie El último Rey

Luego de los señalamientos en contra de Emilio Marcos por su interpretación como Alejandro Fernández en la serie El último rey de Televisa Univisión, el cual está inspirada en el libro biográfico no autorizado de la periodista Olga Wornat, la progenitora del joven histrión mexicano, Niurka, rompió el silencio y salió en defensa de su hijo luego de diversas críticas en plataformas sociales.

En una reciente aparición con las cámaras de Sale el Sol, la actriz, vedette y modelo de origen cubano habló sobre las críticas que ha recibido su hijo dentro de su papel como El Potrillo en la serie producida por su expareja, Juan Osorio.

“Mi Emilio está haciendo un trabajo a lado del papá, que es un gran maestro y un gran guía. Y, aparte, tiene gente de mucha experiencia que le está enseñando y él es como su mamá, un gran alumno”, subrayó para el programa de Imagen Televisión.

Niurka salió en defensa de su hijo luego de los señalamientos en contra de él Foto: Especial Infobae

“Las críticas negativas y que no son constructivas, que no aportan nada y que son críticas desfasadas y ofensivas, molestas. Lo único que detonan es el termostato de su éxito. Yo mientras más me envidian y entre más me tratan de jod*r, más me elevan, más me catapultan”, argumentó en su defensa la progenitora de Emilio Osorio.

Para finalizar, fue cuestionada sobre la polémica que ha rodeado la producción de su expareja, donde la familia del ídolo de México, ha tratado de frenar la reproducción del Charro de Huentitán desde el pasado 14 de marzo, día de su estreno por el Canal de las Estrellas.

“Yo creo que los ejecutivos de Emilio (Azcarraga), Televisa, Juan y los abogados no se van a aventar al ruedo sin estar apuntalados, sin tener bases y sin estar protegidos. No los deben de subestimar porque son ‘lobos viejos’ y verdaderamente están acostumbrados a estas guerras (legales), saben perfectamente lo que están haciendo y serían muy pendej*s, si los subestiman”, finalizó.

Durante la primera semana de estreno, la bioserie estuvo en la mira pública por los problemas legales que la rodeaban. Sin embargo, no fueron los únicos señalamientos que se dieron en torno a ella, ya que algunos espectadores acusaron a Emilio Marcos de aprovechar la posición de su padre como productor para conseguir el papel de El Potrillo.

Debido a esto, algunos cibernautas se enfrascaron con el joven histrión y molestos señalaron su participación en la serie de Vicente Fernández, puesto que, según ellos, no tenía la esencia para dar vida a Alejandro Fernández en la polémica producción.

“Si yo fuera Alejandro Fernández, si demandaba a Televisa por la forma tan horrorosa en que lo interpreta Emilio Osorio”, “Perdón fans de Emilio Osorio, pero no me gusta cómo está interpretando a Alejandro Fernández en #ElUltimoRey demasiado joven y la caracterización casi ni se le parece”, “La serie mejor hubiera sido de Alejandro Fernández, pues creo se enfocan más en escenas con Emilio Osorio. Que por cierto muy mal actor”, fueron algunos que los cibernautas emitieron en Twitter.

El actor fue criticado en redes sociales (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Derivado al linchamiento en redes en contra de Emilio Osorio, su progenitor y productor, Juan Osorio, salió en defensa de su hijo y negó haber influido para que el joven se quedara con el papel.

Aunado a ello, mencionó que su hijo estudió el personaje y practicó por un largo tiempo los gestos del Potrillo, además, señaló que tuvo un coach que le “colocó la voz” para que pudiera interpretar mejor al cantante.

“Él se ganó el papel en un casting (…) Emilio tiene talento, no porque sea mi hijo, fueron los directores, no solo yo lo elegí, tenemos un coach muy exigente y ha cuidado el reparto, así le tocó”, señaló Juan Osorio el pasado 16 de marzo.

