Alfredo Adame arremetió contra Mary Paz Banquells: “Es un asco de persona”

Luego de que la expareja de Alfredo Adame, Mary Paz Banquells, ofreciera una entrevista en la más reciente emisión del programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, El minuto que cambió mi destino, donde ahondó sobre algunos pasajes oscuros que vivió con el exconductor de Hoy, el también histrión decidió romper el silencio de lo dicho por la madre de sus hijos

En una entrevista para la revista TVNotas, el actor abordó varios detalles de cuando estuvo casado con Mary Paz y aseguró que él siempre procuró a sus primogénitos, que supuestamente era ella quien no los dejaba realizar actividades juntos.

“A ellos les corté todo, no son mis hijos, a ellos y a su madre, ni madr*s les doy algo”, comentó y agregó “No son nada mío, no son mis hijos, ahora soy feliz sin ellos, resultaron una bola de malagradecidos, porque ‘cría cuervos y te sacarán los ojos’. Soy un hombre feliz, espero hacer un matrimonio bonito con Magaly Chávez y tener dos hijos con ella”, subrayó para TVNotas.

El intérprete negó que hubiera violentado a quien fuera su esposa por más de 20 años, además comentó que toda la dinastía Banquells, trató de aprovecharse de su posición durante el tiempo en el que estuvieron casados, y quienes también los calificó como “sucios, asquerosos y fraudulentos”.

“Mary Paz Banquells es un asco de persona, al igual que toda su familia; no tiene valores, ni tampoco escrúpulos, me tiene envidia”, indicó Alfredo Adame.

“Ella se casó conmigo para salir de j*dida y que le mantuviera a ella y a toda su familia, que son una bola de gordos sucios, asquerosos y fraudulentos; la hermana gorda es mentirosa y asquerosa, son gente cochina. Claro que me tuvo envidia y me la tuvo toda la vida; cuando yo la conocí, ella era una pobre diabla; igual su hermano Rafael Banquells Jr”, añadió para la publicación mexicana.

Para finalizar, Adame desmintió que sea homofóbico y que no haya apoyado a su hijo Sebastián, cuando dio a conocer que era parte de la comunidad LGBTQ+.

“Totalmente falso, recuerda que salimos Sebastián y yo a dar entrevistas respecto a eso; el día que me dijo que era homosexual, me levanté, se me salieron las lágrimas y le dije: ‘Te amo, te adoro, te apoyo, y al primero que se meta contigo, le rompo la ma...’”, relató Adame en TVNotas.

Estas declaraciones del polémico histrión mexicano fueron a raíz de la última edición del programa de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante, donde estuvo su expareja, la reconocida también actriz, Mary Paz Banquells, quien aseguró que su exesposo tiene un problema de psicosis.

“Desde chico tiene historia de violencia, pero yo lo he dicho en las entrevistas, nadie me creía, pero él tiene un problema y yo luché mucho porque fuera a un doctor para checar ese problema. Sí, con un psiquiatra. No lo logré porque con esas cosas, si tú no lo reconoces, lo aceptas y buscas ayuda, no hay manera de que nadie te ayudé”, señaló en el programa de Imagen Televisión.

“Es psicótico porque además él crea historias y sí se las cree, la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias, las vive plenamente, y así como te las está contando, él en su mente las está viviendo, aunque sea una situación que no existió. Sí, tiene ese problema, no soy experta, pero siempre busqué la manera de que buscara ayuda”, argumentó sobre los últimos problemas mediáticos a los que se ha enfrentado la madre de sus tres hijos.

