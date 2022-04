El regalo de Coldplay para Huillo, el niño con autismo que tocó su canción junto a ellos

Huillo tocó junto a Coldplay en el Foro Sol (Foto: Twitter/@huillo)

Hace una semana, Huillo subió al escenario durante un concierto de Coldplay e interpretó junto a ellos el tema Different is Ok (Diferente está bien), el talentoso pianista es un niño de 12 años que tiene autismo y ha encontrado en la música una excelente forma de comunicar sus emociones a otras personas.

Este 10 de abril, el joven compartió con sus seguidores de Twitter que recibió un detalle muy especial por parte de la banda británica:

“Esa noche, cuando regresé al camerino me encontré con la nota más bonita! Se las comparto. Gracias mis @coldplay”, escribió Hullo.

El regalo de Coldplay fue un dibujo de el mismo tocando el piano junto a Chris Martin, Guy Berman, Will Champion y Joy Buckland -los cuatro integrantes de la banda-, en las cabezas de los músicos se pudo ver una cenefa que dice: “Being different is ok, una frase de la canción que interpretó con ellos el pasado 3 de abril.

Así mostró Huillo su regalo (Foto: Twitter/@huillo)

El marco de madera también incluyó una nota con una plumilla de guitarra y una nota firmada por los cuatro músicos de la agrupación británica, en el mensaje, le agradecieron por haber tocado con ellos.

“Querido Huillo... Eres el más grande. Gracias por cantar tu canción con nosotros, es brillante. Con mucho amor, Coldplay”, se pudo leer en el mensaje. El regalo que recibió el niño está enmarcado.

De esta manera, el magnífico y mágico momento que vivió Huillo junto a su banda favorita quedó inmortalizado con el tierno agradecimiento, además de la gran cantidad de fotos y videos que existen de su interpretación en el Foro Sol.

La familia de pequeño celebró y agradeció por Twitter la invitación de la banda (Foto: Captura de pantalla / Twitter @huillo)

Los seguidores de Huillo no dudaron en comentar el tuit y recordarle lo mucho que les gustó su canción, cabe señalar que el niño es un activista que busca visibilizar el trastorno de espectro autista y sobre todo, eliminar estereotipos y estigmas sobre las personas que viven con él.

“Me tocó estar ahí muy cerca en tu debut con ellos, felicidades Huillo!!! Sigue brillando!!!”, “Que hermoso tesoro, que hermosa memoria para toda la vida. Amé absolutamente tu canción y gracias Coldplay por ser así” fueron algunos de los comentarios que recibió el joven por compartir la fotografía de su regalo. Incluso, una fan de la banda le mostró su silla de ruedas para reafirmar el mensaje de que “Ser diferente está bien”, el cual cantó el joven.

Cómo fue la participación de Huillo junto a Coldplay

En 2016, Huillo se volvió viral luego de que su padre publicara un video en el que el pequeño -que en ese entonces tenía casi cinco años- se conmovió hasta las lágrimas durante un concierto de Coldplay.

Huillo, es un niño que enfrenta el transtorno del espectro autista a través de la múscia, que además es fan de Coldplay. En su concierto del 4 de abril en la CDMX, la banda lo subió al escenario para tocar el sencillo "Different is Ok" cuyo autor es el propio Huillo.

El video enterneció tanto a los internautas y al público de la banda británica, que los músicos de éxitos como Fix You se enteraron de su existencia y decidieron brindarle una experiencia musical increíble.

El pasado domingo 3 de abril, Coldplay y Huillo volvieron a coincidir en el Foro Sol de la Ciudad de México, el encuentro tuvo lugar durante el segundo concierto en el país que la banda intérprete de A sky full of stars ofreció como parte de su gira Music of the Spheres por México.

En algún momento de la noche, Chris Martin tomó el micrófono, pidió silencio y la completa atención de los miles de asistentes.

“El nombre de este muchacho es Huillo, es autista. Es un muchacho muy especial. Él ha estado haciendo música como una forma de entender el mundo, las emociones, a las personas. Hemos escuchado una de sus canciones esta semana y queremos pedirle, si le parece bien, que venga y la cante con nosotros” dijo en su natal inglés.

