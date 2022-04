Alfredo Adame rompió el silencio sobre su reciente pelea: “Mi psiquiatra me dijo que no tengo nada”

Alfredo Adame aseguró que no tiene ningún problema con su salud mental (Foto: Infobae México)

Tan solo un día después de envolverse en la polémica por otra pelea, Alfredo Adame explicó cuál es su opinión respecto a la violencia y aseguró que no tiene ninguna alteración en cuanto a salud mental.

El ex conductor de Hoy compartió que aunque no tendría motivos para visitar a su psiquiatra, le realizó una consulta luego de lanzarse a golpes contra el abogado de Carlos Trejo.

“Mi psiquiatra -que no tendría que haberla ido a ver -me dijo ‘No tienes nada’, lo único que tienes es que estás haciendo justicia a ti mismo de toda la gente que se quiere colgar de ti”, explicó Adame el programa La mesa caliente de Telemundo.

En su más reciente pelea, Adame se cayó e hizo sus patadas de bicicleta (Foto: Captura de Twitter)

En videollamada con la conductora, el polémico personaje detalló que su especialista lo habría apoyado, así que realizó un breve recuento de todas las figuras públicas con las que ha tenido conflictos.

“Es gente que quiere sus 5 minutos de fama conmigo, quieren mis reflectores para hacerse famosos, como Laura Bozzo, el cuate cazafantasmas y 20 más”, explicó en el programa de Telemundo.

Posteriormente, la conductora de La mesa caliente cuestionó a Adame sobre la polémica de los Oscar 2022, ante esto, el actor hizo una broma y aseguró que no podría ni siquiera aspirar a tener una estatuilla.

Alfredo Adame ha tenido muchas polémicas, una de ellas ha sido contra Carlos Trejo (Foto: Instagram/@alfredo_adammex/@ct_caza)

Por otro lado, explicó que -a pesar de sus múltiples encuentros violentos-, su ideología establecida por las artes marciales le indica que rechace las agresiones como primer reacción.

“No es que esté de acuerdo con la violencia, yo vivo bajo una filosofía de vida de las artes marciales y te quiero decir, la victoria no está en la contienda sino en evitarla, pero cuando ya es imposible evitarla, tienes que ir sobre esto”, mencionó.

Respecto a la bofetada que propinó Will Smith a Chris Rock por una burla a Jada Smith, su esposa; Alfredo Adame aseguró que le hubiera dado más de un golpe.

De haber estado en el lugar de Will Smith, habría propinado otro golpe (Fotos AFP/Cuartoscuro)

“No estoy de acuerdo pero si yo hubiera sido Will Smith, le meto el segundo cuando se iba yendo de lado”, explicó. Los motivos de Adame para tener esta postura incluyeron incluso una frase de Benito Juárez, ex presidente de México.

“En primera por ‘El respeto al derecho ajeno es la paz” y (segunda) el respeto a que respeten a tu mujer en una ceremonia pública”, dijo en el programa de Telemundo. También explicó que si la situación hubiera ocurrido en un bar, no habría tenido ese impacto, así que calificó de “barato y vulgar” al comediante Chris Rock.

“Es vulgar que diga un chiste tan malo como ese cuando la mujer de Will Smith padece una alopecia, pues se me hace imprudente, bajo, vil, vulgar se me hace de todo”, finalizó.

Adame estuvo parcialmente de acuerdo con Will Smith, ya que su filosofía reprueba la violencia como primera reacción (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

El pasado 5 de abril, se viralizó un video en el que Alfredo Adame protagonizó una pelea contra el abogado de Carlos Trejo. De acuerdo con el litigante, la conferencia de prensa en la que ocurrió el encuentro era para pactar la pelea que tienen pendiente desde hace años.

Al respecto, Carlos Trejo negó tener conocimientos sobre esto, por lo que se dijo indignado y engañado. “Mira, yo no tengo la menor idea, no sabía que la rueda de prensa era para anunciar la pelea, creí que habían citado a mis abogados para hacer un contrato, lo que estaban haciendo era engañar”, mencionó en un programa de Gustavo Adolfo Infante.

