Grupo Firme prefirió pagar una multa antes que decepcionar a sus fans en el Foro Sol

Los integrantes de Grupo Firme cumplieron cabalmente la promesa que le hicieron a sus fans mexicanos para complacerlos, pues ante la petición de su público, decidieron alargar durante casi una hora su primer concierto en el Foro Sol, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

“Nosotros dijimos que cuando regresáramos a México íbamos a tirar la casa por la ventana, échate una de los Tigres”, se escuchó decir a Eduin Caz. La presentación debería haber terminado hacia las 22:45, pero Grupo Firme tocó al menos siete canciones extra aunque ya habían terminado su presentación.

De acuerdo con la Ley de Celebración de espectáculos públicos en la CDMX, si los artistas no respetan su programa o su horario, deberán pagar una multa que va de los 50 hasta 100 días de salario mínimos, dependiendo de la gravedad esta cantidad podría aumentar, pero se trata de 8 mil 643 a 17 mil 287 pesos mexicanos.

El evento ocurrió el pasado 24 de marzo, mientras algunos asistentes caminaban hacia la salida del recinto y otros se mantenían reunidos alrededor del escenario pidiendo más canciones.

Los músicos de regional mexicano eran conscientes de dicha sanción e incluso le preguntaron a sus admiradores si querían extender el show pese a las posibles consecuencias: “Si ustedes se quieren quedar, nos quedamos. Pagamos la multa y nos quedamos”, mencionó el vocalista.

Ante la euforia y entusiasmo de los asistentes, los intérpretes de éxitos como Ya supérame y El tóxico decidieron seguir tocando, en los videos de redes sociales como Tik Tok se pudo observar que la gente corrió desde la salida hacia el escenario en cuanto escucharon música de nuevo.

En muchas imágenes captadas por el público, se pudo apreciar que la sorpresa extra ya no tuvo juegos de luces, por lo que Grupo Firme tocó únicamente bajo las luces blancas del Foro Sol.

Luego de cantar siete temas extra, el vocalista dijo que estaba supuestamente alcoholizado y no le importaban las consecuencias de su concierto extendido, así que levantó el apuntador en el que lee las letras de sus canciones para mostrarle un mensaje a su público:

“La multa ya nos la pusieron, no es mentira, tiene como siete canciones que dice ahí (en el apuntador) ‘Gracias’ y me dicen ‘Ya bajate’, pero como me vale v*rga cuando ando pedo, seguimos con otra canción” mencionó Eduin Caz antes de continuar su fiesta improvisada.

Cabe señalar que ni Ocesa ni Grupo Firme anunciaron que se hubiera formalizado o pagado dicha multa, pero no hubo información sobre otra extensión de concierto ni el viernes 25 ni el sábado 26. Tras haber vendido en su totalidad las entradas para dichos eventos, la banda anunció una nueva fecha para el próximo 7 de mayo como parte de su gira Enfiestados y amanecidos.

La banda de regional mexicano reunió a 65 mil personas en cada una de sus fechas presentadas el pasado fin de semana y logró conquistar al público capitalino como parte de su gira Enfiestados y Amanecidos 2022, pero la repartición de pulseras con luz y los fuegos artificiales en el evento causaron que muchas personas compararan el evento con el show de Coldplay en Monterrey.

“Coldplay no inventó la pirotecnia pero hay que reconocer que es un elemento esencial de ellos” y “No hay punto de comparación entre una banda pop y otra de regional mexicano” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

