Andrea Meza correrá el medio maratón de New York por una buena causa

Andrea Meza es la Miss Universo con el reinado más corto en la historia del certamen gracias a las restricciones sanitarias por el COVID-19. Pese haber terminado su dominio como reina de belleza, la oriunda de Chihuahua no ha parado con sus labores altruistas, por ello compartió recientemente que competirá en el medio maratón de New York por una causa benéfica.

Meza, quien ahora se desempeña como conductora en un canal hispano, tras dejar el reinado en manos de la india Harnaaz Sandhu en diciembre pasado, informó a través de su cuenta de Instagram que estaba emocionada por anunciar que participará en el medio maratón de New York y su presencia tendrá el objetivo de recaudar fondos en favor de niños con paladar hendido.

“¡Estoy muy emocionada de participar en el United Airlines NYC Half Marathon 2022!″, escribió la también ingeniera en software, por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El United Airlines NYC Half consiste en correr 21 kilómetros en un trayecto que comienza en los alrededores del Parque Prospect de Brooklyn y termina en Central Park, cruzando el Puente de Manhattan, donde los participantes ven Brooklyn y Queens, y corren por lugares emblemáticos como Grand Central Terminal y Times Square en el camino.

A través de sus redes sociales, la joven de 27 años se ha encargado de difundir su vida después de coronarse como Miss Universo 2020 en mayo del 2021, convirtiéndola en la tercera mexicana en ganar el certamen, esto a pesar de haber tenido un reinado de poco más de 6 meses.

A mediados de 2021, luego de terminar su hegemonía, la chihuahuense compartió con su auditorio de redes sociales que cambiaria su corona por un micrófono y se incorporaría a la televisora hispana, Telemundo: “Feliz de formar parte de Telemundo ¡mi nueva casa!”, redactó la modelo en aquel momento.

Sumarse como conductora de espectáculos no es el único propósito de carrera que se ha visualizado la chihuahuense. Durante su corto, pero muy significativo reinado como Miss Universo, se encargó de mostrar dos de sus dotes más sobresalientes como el canto o las causas altruistas.

La mexicana ha sorprendido a sus poco más de 2 millones de seguidores con diferentes interpretaciones durante su vida cotidiana. Lo que más llama la atención es que sus fans no se cansan de elogiar la habilidad de la mexicana y le ha reiterado en la caja de comentarios de sus publicaciones que tiene un talento musical innato.

Tras esto y tocando el tema de los escenarios, la joven nacida el 13 de agosto de 1994 no ha ocultado su deseo por incursionar en el futuro como cantante. Su primera declaración en torno al asunto, fue el pasado 1 de octubre del 2021, donde Meza compartió con el matutino, Venga la Alegría que le gustaría dedicarse en el futuro a la música gracias a lo inculcado por su familia.

“Mi papá tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones. Me pone feliz, sé que estoy bien, me siento cómoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalmente, pero es un terreno que me gustaría explorar”, señaló sobre su gusto por la música y explicó que es algo que viene de su descendencia.

En aquella entrevista con el programa de TV Azteca, Andrea explicó uno de los géneros que le gustaría explorar después de su reinado de belleza: “Tal vez la música sierreña, me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla, no he definido a que genero inclinarme”, evocó la modelo.

