Bárbara de Regil pidió a sus “haters” que paren las críticas hacia su persona

Ya sea por vender proteínas, por sus comentarios en redes sociales, por sus transmisiones en vivo, por usar filtros o incluso por querer un premio Oscar, la actriz Bárbara de Regil se ha convertido en un personaje polémico que desata todo tipo de críticas y comentarios.

Con su extrovertida personalidad, la protagonista de Rosario Tijeras había hecho frente a los constantes escándalos y comentarios hostiles en Instagram, la red social que más frecuenta, pero recientemente decidió poner un alto a sus “haters” e incluso les sugirió tomar terapia psicológica.

A través de dos videos en su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil exigió respeto hacia su persona y hacia otras, pues recientemente recibió duras críticas sobre su apariencia. En las grabaciones, la también influencer mostró algunas capturas de pantalla de la serie de comentarios que recibió.

“Que estoy operada, qué abs tan asquerosos, sus cirujano está en palmas, está obsesionada, qué falsa…. ¿Que más fácil criticar no?, es más fácil juzgar a los demás que corregir tus errores”, mencionó, haciendo alusión a los diversos mensajes hostiles que recibió en internet.

Con su característico temple, la actriz dejó ver que tiene suficiente autoestima “Yo Bárbara soy la cosa más bonita que he visto porque me amo y sé quien soy, la opinión de nadie define la persona que soy. Todos merecemos respeto, empieza a respetar… por lo menos a los demás”,dijo.

Sin embargo, dejó en claro que ya no está dispuesta a soportar agresiones de personas desconocidas y pidió que cese el bullying. En la descripción de uno de sus videos, la influencer incluso le dio consejos a sus “haters”:

“Real- TOMA TERAPIA- HAZ LAS PACES CONTIGO Y LOS DEMÁS , LEE te recomiendo : inteligencia emocional, auto conciencia, heridas emocionales , el poder del ahora , la ley del éxito etc . LEVÁNTATE ♥️AGRADECE ♥️VALORA ♥️HAS EJERCICIO ♥️BAILA ♥️CANTA ♥️ SACA TU RABIA EN BOX”, escribió.

Recientemente la actriz compartió que se siente muy inspirada al ver a Eugenio Derbez triunfando en el cine internacional. Es por esto que en conversación con varios reporteros, la actriz dejó en claro que no le preocupa si las personas se burlan de su objetivo, pues ella se siente cómoda al fijar como meta el ganar un premio Oscar.

Cuando un reportero de Sale el Sol le preguntó si le gustaría recibir una estatuilla, la actriz respondió lo siguiente: “Por supuesto que sí, aunque la gente se burle de los sueños de los demás, pero claro que sí.”

De igual forma, la actriz dejó en claro que no se siente particularmente presionada por recibir ese galardón de La Academia: “Y ya si no lo llego a hacer, si no llego a estar nominada a un Oscar, si no llego, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta”, mencionó.

La influencer también compartió que ya ha pensado en el discurso que daría si algún día fuera galardonada en los premios de La Academia de Artes Cinematográficas: “Comenzaría con ‘Gracias México, los amo a todos’”, explicó entre risas.

Eugenio Derbez es quien inspiró a Bárbara de Regil para fijarse esa meta, ya que en la edición más reciente de estos premios, CODA (2021) ganó el reconocimiento a Mejor Película, cinta en la que participó el actor mexicano.

