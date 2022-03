Bárbara de Regil podría volver a la televisión con “Rosario Tijeras 4”

Bárbara de Regil confirmó pláticas con Memo Cuevas, productor de TV Azteca para regresar como “Rosario Tijeras” en una nueva temporada Foto: Instagram @barbaraderegil

Luego de que llegará la tercera temporada de Rosario Tijera 3 en agosto 2019, Bárbara de Regil compartió, por medio de su cuenta de Instagram, que se encuentra en negociaciones para protagonizar la cuarta entrega del exitoso melodrama a lado de Memo Cueva, productor de TV Azteca.

En esta ocasión, Bárbara de Regil hizo una dinámica de preguntas y respuestas junto Guillermo Cueva en su cuenta de Instagram y la histrionisa aprovechó para replicar con entusiasmo lo hecho por el productor de la serie. Ahí, ambas partes dejaron entrever que llegaron a un acuerdo para que retome su papel como Rosario Tijeras.

Memo Cuevas, en las stories replicadas por De Regil, señaló que van a trabajar de manera conjunta para poder llevar la producción a buen puerto tras la aceptación de los seguidores: “Yo también quiero Rosario Tijeras 4. Vamos a trabajar para que todas las partes queden contentas y se pueda hacer realidad”, redactó.

Cabe recordar no se tenía prevista una cuarta entrega, así lo señaló Flor Rubio, presentadora de Venga la Alegría en Fórmula Espectacular. Pero durante la primera semana de marzo, la creadora de contenido se presentó en el programa conducido por la periodista de espectáculo, lo cual llamo la atención de varios seguidores de la serie.

“Hasta donde yo sabía, no hay secuela de Rosario Tijeras; o al menos esa fue la idea cuando terminaron la última temporada [...] De hecho, por esa razón se libera el contrato de Bárbara de Regil y ella se va a trabajar a Telemundo”, dijo Flor Rubio tras la visita de Regil en VLA.

Aunque los rumores sobre la cuarta temporada de Rosario Tijeras ya habían aumentado previamente, luego de que Bárbara de Regil compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto al ejecutivo de Azteca y escribió: “¿Qué tal caería Rosario Tijeras 4?”.

Fue en 2016 cuando se estrenó Rosario Tijeras a través de las pantallas de TV Azteca, misma que después también estaría disponible en la plataforma de Netflix. El melodrama fue una adaptación de una telenovela colombiana del mismo nombre, pero realizada en 2010 que, a su vez, fue la adaptación de una novela escrita por Jorge Franco bajo el mismo título.

En el caso de la producción mexicana, se contó con 3 temporadas que terminaron de emitirse a finales del 2019. La aclamada serie contó con Bárbara de Regil como protagonista en el papel de Rosario Tijeras y con un gran elenco como José María de Tavira, Hernán Mendoza, Christian Vázquez, entre otros.

A finales de febrero, la actriz mexicana compartió en una entrevista con el matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol, que le gustaría protagonizar más producciones internacionales o nacionales, pero que esto sea por el talento que tiene y no por el número de seguidores que tiene en sus redes sociales.

“No me gusta, porque sí soy influencer, pero soy actriz primero, o sea, lo del influencer se me dio naturalmente, no lo busqué, pero primero sé actriz, entonces no, no está padre que te contraten por eso, y yo creo que lo que importa es el talento, nunca me ha pasado y yo creo que sí, me ofendería un poco que dependa de los seguidores, pese a que tengo muchos, sí sería como… ¿Mi trabajo actoral es el que importa?”, dijo para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, recalcó que no le molestaba que la recordaran por su papel de Rosario Tijeras: “No, la verdad que no, abrí mi gama, no me importa, si hay algunos que el ejercicio y Bárbara y es que Bárbara es mamá, Bárbara es actriz, yo soy una mujer que abre las puertas para todo y me gusta aprender de todo y ser de todo.”, finalizó para Sale el Sol.

