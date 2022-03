Maite Perroni negó por segunda ocasión rumores de un posible embarazo

Reportera de Despierta América cuestionó a Maite Perroni los rumores de un embarazo

El pasado 24 de noviembre la cantante ya había desmentido los rumores de embarazo que surgieron luego de confirmar su relación con Andrés Tovar, sin embargo, el día de ayer por su paso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nuevamente fue cuestionada sobre este tema.

Una reportera del programa matutino Despierta América preguntó a la artista sobre la posibilidad de un embarazo, ya se le observó con una sospechosa barriga en la boda de Marimar Vega, a lo que la actriz contestó: “No, no, cuando eso suceda yo se los platicaré”. Por lo que negó por segunda ocasión que esta historia sea verdad.

Asimismo, comentó que en su profesión están acostumbrados a que las personas aseveren hechos falsos.“La gente dice muchas cosas y desafortunadamente tenemos que acostumbrarnos a eso porque ya se vuelve como parte de nuestra profesión, desafortunadamente”, destacó la protagonista de Oscuro deseo.

Además, desmintió que se acerque la boda con su actual pareja, pues se dijo que ya habrían vendido la exclusiva a un medio, tema por el que se especuló no querrían hablar del tema ante las cámaras. No obstante, mencionó que hay planes, los cuales no detalló.

(Foto: Instagram/@maiteperroni)

En el año 2021, la actriz habló sobre sus planes de maternidad, dijo que aún está en su mente pero en ese momento no, de forma que desde entonces a la actualidad dejó abierta la posibilidad de formar una familia en los próximos años, lo cual será una noticia impactante y muy esperada para los fans.

Previo a confirmar su relación con Andrés Tovar, la ex integrante de RBD ha sido parte de diversas polémicas las cuales incluyen infidelidad, un audio filtrado, difamación, demandas e incluso el divorcio, controversia que destacó en un triángulo amoroso, pues según la revista TV notas, el conflicto inició a mediados del año pasado, cuando Claudia Martín notó que su esposo estaba distante a pesar de que faltaban pocos meses para que cumplieran dos años de matrimonio.

Según esta revista, una noche Claudia Martín notó que el celular de su entonces pareja sonó demasiado, así que revisó la pantalla y descubrió que la persona que le escribía estaba agendada como Maite P. Lo que desató una fuerte discusión entre los entonces esposos, ya que estaría confirmado que el productor tendría una relación extramarital.

Foto: Captura de Twitter/@claudia3martin

De tal forma que la modelo informó sobre la infiel acción en su cuenta de Instagram, lo que captó la atención de todos sus fans, por lo que Maite Perroni enfureció y amenazó con demandarla si seguía difamándola. Asimismo, la cantante constató que la relación era falsa y que tomaría acciones legales en contra de quienes intentaban afectar su imagen.

En dichos meses, el implicado exhibió una conversación privada con Claudia Martín, presentado por el programa Ventaneando; en la grabación de la discusión se escuchó decir a la actriz de Los Ricos también lloran, que saldría a desmentir el asunto de la infidelidad si él la apoyaba en su carrera.

Por otra parte, en agosto de 2021 se dio a conocer que Claudia y Andrés se divorciaron definitivamente y firmaron un documento donde negaron el supuesto acuerdo monetario filtrado en el audio.

Fotos: Instagram @maiteperroni / @atovarp / @claudia3martin

Sin embargo, Maite Perroni meses después confirmaría su relación sentimental con el productor por su cuenta de Instagram, a lo que muchos cibernautas tomarían esto como una actitud cínica y se fueron en contra de la actriz por “haberle quitado el marido” a Claudia Martín.

























