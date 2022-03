Dulce María negó la posibilidad de que se reúna RBD: “Lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”

La hija de Dulce María nació en diciembre de 2020 (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Actualmente la intérprete mexicana Dulce María se encuentra trabajando en su próxima producción discográfica, la cual en diversas intervenciones la ha catalogado como la más compleja de su carrera. Sin embargo, en su más reciente aparición con la prensa, la intérprete fue abordada sobre el regreso tentativo de RBD, lo cual ella negó rotundamente.

Fue durante la más reciente emisión del matutino Hoy donde la también histrionisa habló sobre las razones, el gusto que le daría de ver a sus excompañeros de agrupación, pero también puntualizó las situaciones externas que complicaron el volver al escenario con Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”, dijo para el matutino de Televisa.

La banda podría tener su gira 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

La actriz que dio vida a Ximena en DKDA Sueños de juventud (1999) le pidió a sus seguidores y a los de la icónica agrupación que no cayeran en fraudes de sitios webs que ya estaban anunciando el reencuentro de todos los integrantes de la también importante serie juvenil.

“Y obviamente, no compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que sea oficial se lo crean. Completamente, es un fraude, no se dejen engañar”, recalcó la intérprete Sálvame. Cabe señalar que la última aparición de la agrupación fue a finales del 2020 cuando se realizó el concierto Ser o parecer y el cual no contó con la voz de Dulce María.

Para finalizar la entrevista con el matutino conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, la cantante de 36 años fue cuestionada sobre las declaraciones que la posicionaron en tendencia a finales de diciembre del 2021 cuando fue a programa de YouTube de Yordi Rosado donde expresó su descontento por la explotación laboral que sufrió cuando era parte de RBD.

“La verdad es que casi no veo Twitter, tengo, gracias a dios, varios comentarios generalmente muy bonitos y muy positivos. Y tampoco tengo el tiempo con mi bebé y con mi trabajo y con miles de cosas, para revisar todas las cosas que me ponen”, señaló la nacida en la Ciudad de México.

Los cuestionamientos tuvieron como precedente sus declaraciones del pasado 23 de febrero cuando la actriz se mostró muy ilusionada por un regreso de la banda, con la cual cosecho miles de éxitos como Solo quédate en silencio, Este corazón, Enséñame y Rebelde.

“Se está hablando de un reencuentro desde hace un año, no un reencuentro, como una gira o un encuentro más bien. Todavía no hay nada oficializado ni nada cerrado, ojalá se dé, pero todavía no hay nada cerrado, como oficial”, declaró también para el programa Hoy a través de una entrevista virtual.

XCARET, QUINTANA ROO, 30ABRIL2018.- La cantante y actriz Dulce María, durante la V Entrega de los Premios Platino. FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

Asimismo, en aquella ocasión la actriz ahondó sobre los rumores que señalaban un distanciamiento con sus excompañeros de RBD y comentó que construyó un fuerte lazo de amistad con sus compañeros con lo que compartió créditos en la producción de Televisa que duro poco más de dos años y después de 440 episodios.

“A todos les tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, así será siempre. Finalmente, eso ya no tiene que ver con la amistad ni con la relación personal de nosotros, era algo más profesional”, finalizó la actriz que comenzó su carrera desde 1990 a los 5 años.

