Raúl Araiza reconoció que su última ruptura amorosa “ha sido difícil” de superar

Raúl Araiza terminó su relación con Margarita Vega hace casi dos meses y actualmente todavía está pasando por el duelo de su ruptura, pero aseguró que se siente mejor y se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida privada y su carrera profesional.

El pasado 8 de febrero Raúl Araiza confirmó que su romance con Margarita había llegado a su fin después de ocho meses. Desde el principio ambos lamentaron que hubieran terminado su noviazgo, pero decidieron separarse debido a que ambos tenían diferentes intereses. Ahora que el presentador está logrando salir de su duelo, confesó que también hubo otros obstáculos que no permitieron a su relación seguir adelante.

En entrevista con TVyNovelas, el Negro reconoció que la fama pudo influir en que Margarita y él terminaran su relación y destapó que ya no habla con la colombiana, por lo que no existe probabilidad de reconciliación. Asimismo, aseguró que la diferencia de edad nunca fue un problema entre ellos, “pero sí lo vivido”.

Raúl Araiza y Margarita Vega dieron a conocer su romance en julio de 2021 e hicieron público su término en febrero del presente año (Foto: Instagram/@negroaraiza)

“La edad nunca (pesó), pero sí lo vivido. Es decir, traemos el mismo lenguaje, es más factible que cada quien haya vivido su historia y que vivamos juntos una nueva, pero es más difícil cuando yo ya viví mi historia y la otra parte no”, reveló el presentador de Hoy.

Agregó que el hecho de que él ya vivió en matrimonio por más de dos décadas lo dejó sin ganas de volver a internarse a una relación de ese tipo. No obstante, comprendió que Vega sí haya buscado eso.

Por otro lado, mencionó que una de las cosas que más le han dolido es que ella era una de las mujeres “más encantadoras, educadas y alegres” que haya conocido; sin embargo, confesó que ya está superando su duelo.

“Me he ido recuperando poco a poco, pero no dejo de querer y de agradecer; hay días buenos, malos, pero es parte del proceso, sobre todo porque ya no hubo comunicación, entonces, ha sido difícil”

El 'Negro' destapó que su ex novia buscaba formar una familia, objetivo que no va de acuerdo a los proyectos del actor (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Agregó que piensa que el hecho de que él fuera a veces el centro de atención y que en muchas ocasiones se expongan momentos íntimos de su vida sin su consentimiento puedo haber afectado mucho.

“Desde el arranque, durante y al final de una relación, todo se vuelve público y no todo el mundo lo entiende (...) Ella es actriz y sabe, pero creo que se le olvidó lo que es traer el foco encima o no lo había vivido”, confesó el actor.

Aunado a ello, aseguró que debido a que ya no existe comunicación alguna con la actriz, perdió completamente las esperanzas de retomar ese romance, pero piensa que esto, pese a que le pesó, fue una buena razón para seguir adelante.

Por otra parte, mencionó que, pese a los malos momentos que ha pasado debido a su separación, su relación con sus hijas y su exesposa, Fernanda Rodríguez, es muy buena y la considera su “alma gemela”, razón por la que ambos se aconsejan en sus nuevas relaciones.

Araiza compartió que mantiene una muy buena relación con su exesposa (Foto: Instagram/@negroaraiza)

También confesó que actualmente se siente muy agradecido con Rodríguez por lo que vivieron juntos, así como por haber crecido como persona junto a ella.

“Ella (Fernanda), también tiene una nueva relación y eso me da mucho gusto y todo, y ella también a mí, es como si fuera mi alma gemela, porque si algo dice la Biblia es que hay que ser agradecido con quien te ayuda, y con ella me forjé, sin ella no estaría donde estoy y eso se llama agradecimiento”, expresó el Negro.

