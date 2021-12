Alex Hoyer habló sobre su supuesta relación con Danna Paola: “Nos estamos entendiendo”

Foto: @dannapaola / IG - @alexhoyer_ / IG.

Alex Hoyer estuvo en México acompañando a Danna Paola durante una posada exclusiva, al retirarse fue interceptado por diversos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se pronunció sobre los rumores que giran entorno a su relación con la joven mexicana, además, negó los rumores que lo señalan como alguien que le provoca violencia emocional a la intérprete.

El joven de 24 años primeramente fue cuestionado sobre si le gustaría hacer una colaboración con la intérprete mexicana: “No sé, estoy aquí para apoyarla, es una gran artista, mejor persona. La estamos pasando muy bien, nos estamos entendiendo muy bien”, señaló ante las cámaras de Venga la Alegría.

“Yo tengo súper claro quién soy e igual mi familia. Yo me estoy preparando para el año que sigue”, dijo el cantante, quien ante la pregunta sobre si los comentarios afectan a Danna, el cantante prefirió no hablar y esperar a que sea ella misma quien lo comente.

Fotos: @dannapaola / @alexhoyer_

Sobre las críticas que han existido hacia él, luego de las especulaciones sobre supuesta violencia emocional hacia la intérprete, Hoyer comentó que él solo pide que existan fundamentos en lo que se dice, porque hay cosas que le pueden afectar a la gente, aunque él está tranquilo.

“Las críticas son normales y no me preocupo por ello. Yo estoy tranquilo y creo que lo mejor es tirar buena vibra y a trabajar”, apuntó el joven, quien ya no quiso reaccionar más a los cuestionamientos sobre si es novio de la cantante.

Y es que el pasado 5 de octubre del presente año, dio a conocer una revista de circulación nacional que supuestamente Danna Paola y Alex Hoyer habrían iniciado un romance. Sin embargo, más allá de celebrar un aparente nuevo noviazgo, la revista mexicana señaló que el joven nacido en Los Ángeles, California, estaría abusando de la fama de la mexicana.

(Foto: Twitter/@dannapaola)

Tras la publicación de la revista, Danna Paola se pronunció en su cuenta de Twitter y negó haber sufrido por parte de Alex Hoyer, algún tipo de violencia y dejó en claro que en ningún momento ella podría permitir alguna agresión por parte de alguien más.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJO MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió en su mensaje. Posteriormente, la joven mexicana posteó otro mensaje donde criticaba a la revista por publicar contenido que subestima a las mujeres.

Cabe recordar, que esta no ha sido la primera vez que Danna Paola se ve incluida en declaraciones de terceras personas sobre su vida sentimental. Mientras Alicia Machado estuvo en el reality La casa de los famosos, la ex Miss Universo señaló que la joven mexicana habría sufrido violencia por parte de Eleazar Gómez cuando grabaron la telenovela juvenil, Atrévete a soñar.

(Foto: Twitter/@dannapaola)

“Un día le terminaban y entonces, delante de ella se empezaba a besuquear con otra”, comentó la actriz mientras disfrutaba del sol en un bikini morado. “Y aquella muchachita era un mar de lágrimas, ¿sabes?”, comentó Machado mientras estaba en el reality platicando con Tefi Valenzuela.

Por su parte, la peruana lamentó mucho lo que vivió Danna Paola junto a Eleazar Gómez: “Lo hacía para lastimarla, para molestarla y gritaba, llegaba tarde, le aguantaba mucha majadería [...] Sí, eso me lo hizo a mí también. Me da pena por ella porque le aguantaba muchas cosas”, añadió la cantante.

Cabe señalar que el actor mantuvo una relación con la intérprete de Kaprichosa cuando eran adolescentes. Por otro lado, hace algunos meses finalizó su proceso legal tras ser acusado de agresión física en contra de su entonces prometida, Tefi Valenzuela.

