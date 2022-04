Banda El Recodo anunció bioserie con Julio Preciado: “Tenemos mucho material”

La banda sorprendió en su presentación en Guadalajara (Foto: Instagram/@el recodooficial)

La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga regresó a los escenarios mexicanos con una de las promesas más esperadas por público que es fiel al género del regional mexicano: volver a cantar con Julio Preciado. Luego de haber atrasado su gira dos años, por fin el pasado viernes 1 de abril, la Madre de todas las bandas abrió su gira “Esta vida es muy bonita” en el teatro Telmex de Guadalajara.

Aunque la presentación cubrió toda expectativa desde el fan más antaño hasta los más recientes, Luis Alfonso Lizárraga Lizárraga le ha dado un giro a las notica sobre ellos al mencionar que existe una gran posibilidad de llevar la historia de la banda a la pantalla chica o incluso a una plataforma de streaming, como ya lo han hecho otras celebridades como Luis Miguel -Netflix- o Silvia Pinal -Televisa-, por lo que incluso Julio Preciado tendría su participación importante en el proyecto del que no se dieron grandes detalles.

“Ahí tenemos guardado pues bastante material la verdad y pensando obviamente en poder llevar a cabo esta boiserie que pues hable de la historia o sobre lo que es la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga”, mencionó para ser interrumpido por Preciado quien no dudó en bromear sobre su representación en pantalla cuando aún tenía sobrepeso: “A mí lo que me da risa de la bioserie es que me van a recordar cuando estaba gordo y pues así no ja,ja,ja”, expresó ante las cámaras de Venga La Alegría.

18th Latin Grammy Awards – Photo Room – Las Vegas, Nevada, U.S., 16/11/2017 – Ayer y Hoy poses with their award for Best Banda Album for "Banda El Recodo De Cruz Lizarraga". REUTERS/Steve Marcus

De completarse el proyecto que tiene en manos la banda intérprete de éxitos como La Mejor de Todas, Te Presumo o Yo Sé Que Te Acordarás se unirían a la larga lista de mexicanos que han realizado su sueño de ver las historias de sus vidas en proyectos de televisión o streaming, como es el caso de Alejandra Guzmán, Juan Gabriel con “Hasta que te conocí” (2016), Joan Sebastian por “Por Siempre Joan Sebastian” (2016), Celia Cruz, Jenni Rivera, Paquita la del Barrio, Lupita D’Alessio, Selena Quintanilla y en un futuro cercano aparentemente Gloria Trevi y Yuri.

El esperado reencuentro con Julio Preciado

El pasado concierto quedará grabado en el corazón de los fanáticos de la música de banda, pues luego de 25 años, Julio Preciado cantó a lado de la Banda el Recodo de Don Cruz Lizárraga. El teatro brilló por su presentación juntos, en donde hicieron vibrar, cantar, bailar, pero sobre todo, regresaron en el tiempo a los presentes con su majestuosa presentación.

Habrá más presetaciones de la banda con Julio (Foto: Instagram/@bandaelrecodooficial)

Julio aprovechó la oportunidad para recordar a Don Cruz Lizárraga a quien le dedicó unas conmovedoras palabras, fue acompañado de gritos y aplausos para darle inició a su presentación.

“A donde este, a donde se encuentre creo que el maestro Cruz Lizárraga debe sentirse muy orgulloso, de ver que todo lo que el solo aquí está, porque sigue dando frutos la Banda El Recodo, y sigue siendo la número uno de México aunque le duela a muchos”, expresó durante la presentación.

Fue en 1992 cuando Julio Preciado pasó a ser el vocalista principal de la Banda el Recodo de Don Cruz Lizárraga, con quienes cosechó sus primeros éxitos antes de decidir lanzarse como solista. Durante su permanencia en la Banda el Recodo se destacó por su voz y su carisma, lo que le valió el sobrenombre de El Gigante de la Banda.

Julio Preciado y su esperado reencuentro con la banda El Recodo Foto: Especial Infobae

Durante ese período de su vida artística, participó en la grabación de 14 álbumes, cuyas canciones alcanzaron los primeros puestos de las listas de popularidad, dándolo a conocer en México y Estados Unidos. Para muchos seguidores, la mejor época de la Banda el Recodo fue en la que se conjugaron los buenos músicos elegidos por Don Cruz Lizárraga y la singular voz de Julio Preciado.

SEGUIR LEYENDO: