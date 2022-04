La misteriosa “maldición” del ganador a “Mejor Nuevo Artista” en los Grammys

Estos son parte de los artistas que ganaron el galardón (Fotos: Instagram/@amywinehouse/@Haillmixte/@culturapop)

La edición de los Grammys 2022 está por llegar el próximo domingo 3 de abril y con ella ha iniciado la euforia de los amantes de la música por saber si sus artistas, discos o canciones favoritas se llevarán el gramófono más importante en el mundo. A pesar de que todos los nominados desean ganar, existe una categoría que no es muy bien recibida ya que existe la teoría de que todo aquel que gane ese premio estará destinado a un rotundo fracaso musical después.

Aunque pareciera que las supersticiones son algo solo de los actores, como no decir el nombre de un teatro dentro del teatro, no desear suerte o que no se puede silbar dentro en una escena, en el mundo de la música también existen creencias así y más cuando se trata de la premiación de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Este domingo 3 de abril será la ceremonia Foto: (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Por este motivo la categoría a Mejor Nuevo Artista ha sido nombrada por los críticos de música, los fans de ella y hasta por los mismos artistas como la terna “maldita de los Grammys” en la que todos los nominados nunca quieren ganar por miedo de que dicha profecía sea cumplida y el resto de sus trayectorias artísticas se vean estancadas sin importar la calidad o “lo increíble” que sean.

Realmente, ¿en qué consiste la “maldición” a Mejor Nuevo Artista?

El premio Grammy por mejor artista novel se entrega desde 1959. El año representa el año en el cual los Premios Grammy fueron otorgados por los trabajos publicados en el año precedente. Supuestamente, ganar el premio al mejor artista nuevo es considerado por muchos como una maldición, ya que muchos artistas que han ganado este premio no han podido repetir el éxito que lograron en el año de su debut.

Durante años se han mostrado diversos casos donde artistas después de lograr unas rachas impecables en cuanto a ventas, éxitos número uno en listas de popularidad como el Billboard Hot 100 o incluso lograr revolucionar la industria del entretenimiento hasta en temas de moda, comportamiento juvenil o géneros musicales, todo parece desvanecerse de manera rápida o paulatina pero al final el resultado es el mismo: olvido.

El dúo pop Milli Vanilli cometió fraude ya que en realidad usaban dobles de voz y les fue retirado el premio (Foto: Twitter/@idiolscpop)

Aunque en los últimos años esta profecía pareciera haber perdido fuerza con sus ganadores recientes, existen muchos más casos de personas que sí obtuvieron el gramófono dorado y después de ello nunca lograr superar todo lo que ya habían hecho o inclusive repetir un algo de la fórmula que los colocó en la consideración de la Academia musical, por lo que aquí te presentamos algunos de los casos más populares que han hecho estallar las redes sociales en los últimos años ya que en cada nueva entrega se espera que los favoritos del público no obtengan la victoria para así poder seguir teniendo éxitos de sus estrellas.

Milli Vanilli

Fue un dúo germano-francés de pop y R&B contemporáneo compuesto por Rob Pilatus y Fab Morvan bajo la producción de Frank Farian. Su debut en 1988, Girl You Know It’s True, vendió más de 7 millones de copias a nivel mundial y les permitió ganar el Grammy al mejor artista revelación en 1990. Sin embargo, su carrera terminó ese año al descubrirse que Morvan y Pilatus no habían grabado ninguna de sus canciones, limitándose a hacer playback y prestar su imagen en el escenario. Son el primer grupo en la historia de los Grammy al que le han retirado el galardón.

Fue la artista más joven en ganar la categoría, 14 años (Foto: Archivo)

A los rumores sobre la autoría real de Milli Vanilli se sumó el hecho de que Fab y Rob estaban presionando a Frank Farian para grabar un nuevo álbum con sus propias voces, muy distintas a las del álbum de debut. Farian lo rechazó de plano ya que hubiese supuesto la pérdida del control creativo y no les veía capaces de componer. Con la relación entre ambas partes completamente rota, el creador del proyecto decidió desvelar la verdad en una comparecencia ante la prensa en Nueva York.

Leann Rimes

Es una actriz y cantante de música country estadounidense. Fue ganadora del premio Grammy, como Artista Revelación del Año, a los 14 años de edad, convirtiéndose en la más joven artista de la música en ganar un Grammy. Desde 1998 hasta el 2011 fue nominada a la premiación de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos en 5 ocasiones más y no ganó ninguno.

Es considerada la madre del rap femenino (Foto: Archivo)

Lauryn Hill

La rapera, cantante, actriz y productora discográfica estadounidense galardonada 5 veces con el premio Grammy es el siguiente caso de la maldición, a pesar de que es considerada toda una leyenda en el género y la verdader pionera femenina para que artistas como Nicki Minaj, Iggy Azalea o Cardi B actualmente tengan el dominio y éxito dentro de la escena. En 1999 obtuvo dicho premio, después de ello no lanzó ningún otro disco de estudio -teniendo solo uno-, aunque sí realizó un MTV Unplugged y canciones que nunca superaron la expectativa.

El 6 de mayo de 2013 fue condenada a tres meses de cárcel, más otros tres de arresto domiciliario, y a un año de libertad condicional por evasión fiscal, periodo durante el cual la custodia de los cinco hijos de la pareja recayó en Rohan Marley, a petición de él.

La cantante estaba en un concierto cuando recibió la noticia (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Amy Winehouse

La cantante y compositora británica es conocida por interpretar diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, el rhythm and blues, el soul, el ska. Durante su segundo álbum de estudio, Back to Black, que fue publicado en 2006, Winehouse consiguió seis nominaciones a los Premios Grammy, de las cuales ganó cinco: Canción del año, Grabación del año y Mejor Nuevo Artista, entre otras.

Este hecho la condujo a igualar el récord de galardones obtenidos en una noche por un artista —logrado antes por Lauryn Hill -ya mencionada- , Norah Jones, Alicia Keys y Beyoncé—, además de ser la primera artista británica ganadora de cinco Grammys en una noche. La popularidad alcanzada acaparó la atención de los medios, que comenzaron a interesarse e inmiscuirse en su agitada vida personal.

La vida de Amy es de las más populares y conocidas en el mundo pues a pesar de que el éxito nunca la dejo de perseguir, sería con ella que dicha “maldición” cobró un nuevo sentido: Fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad, tras sufrir una intoxicación etílica. Esto se reveló tiempo después de su muerte, que en un principio fue asociada a sus múltiples adicciones.

Dua Lipa no cumplió la profecía (Foto: Instagram/@dualipa)

Los artistas que rompieron la maldición

Aunque muchos no lo han hecho, algunos de los que han ganado el premio y han repetido su éxito son: The Beatles, Mariah Carey, Alicia Keys, Evanescence, Tracy Chapman, Adele, Maroon 5, Sam Smith, John Legend, Dua Lipa, Billie Eilish y Megan Thee Stallion.

