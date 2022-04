Alessandra Rosaldo presumió el maquillaje “profesional” que le hizo Aitana: “Lo más espectacular que he visto”

alessandra Rosaldo (Foto: IG alexrosaldo)

Del matrimonio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo nació la pequeña Aitana, quien actualmente tiene siete años y no deja de mostrar que heredó las ocurrencias de su padre. Y en esta ocasión, fue la cantante de Sentidos Opuestos la que mostró desde su cuenta de Instagram un divertido momento que pasó con su pequeña hija.

En el audiovisual se puede observar a Alessandra con una bata de baño y el cabello recogido con una coleta de lado, asimismo, trae sombras rosas que le colocó Aitana y un rubor bastante pronunciado del mismo color.

“Les quiero compartir que vengo saliendo del ‘Salón de Belleza Aitana’, la profesional, maquillista y peinadora; miren nada más mi maquillaje ¿qué tal?”, se escucha decir a la intérprete de éxitos como Mírame, ¿Dónde están? o Cuando ella me amaba.

Así, mientras Alessandra muestra los resultados de su makeup, Aitana se encuentra junto a ella sonriendo y sumamente orgullosa de su trabajo: “¿Está súper, no?”, se escucha decir a la niña.

madre e hija suelen pasar buenos momentos en compañía (Foto: IG@alexrosaldo)

Su mamá no deja de presumir y después de mostrar su rostro, pasa a enseñar el peinado, el cual está atado con una liga color rosa.

“Este lado, divino, pero este es el lado más espectacular que yo he visto en mucho tiempo, muchas gracias, mi amor, quedé muy feliz y muy hermosa”, concluyó Alessandra.

El video rápidamente fue viralizado y usuarios de TikTok lo compartieron en redes sociales para que el tierno momento llegara a más personas. En este sentido, los comentarios y reacciones no tardaron en llenar las redes.

“La carita de la niña toda orgullosa”, “su maestro fue el mismo que le cortó el cabello a Ludovica P.Luche”, “que lindura, eso jamás se le olvida a las hijas, bendiciones”, “qué bárbara, el mejor regalo que le diste a Eugenio, su madre volvió a nacer en esa nena. Cómo se parece a su abue” o “¿me pueden hacer una cita para peinado y maquillaje?”, fueron algunas de las menciones que surgieron.

Aitana suele mostrarse divertida (Foto: IG@alexrosaldo)

Y es que, aunque la familia Derbez es muy grande, Aitana -la menor de los hermanos- se ha robado el corazón de muchos por su sentido del humor y el gran cariño que sus padres le demuestran día con día.

Apenas en agosto del año pasado, la niña cumplió años y tanto Alessandra como Eugenio compartieron desde sus redes sociales un conmovedor video donde se puede ver a Aitana en sus diferentes etapas de vida.

“Hoy hace 7 años, nació Aitana. No sé en qué momento pasamos de cantarle para dormirla, a verla tocando el piano. Lo que sí sé, es que el mejor regalo que le puedo dar es pasar tiempo juntos. ¡Feliz cumpleaños Aitana!”, escribió Eugenio Derbez.

Alessandra comparte de su día a día en redes (Foto: IG@alexrosaldo)

Por su parte, el video de Alessandra Rosaldo inicia con la actriz hablando sobre el gran parecido que tiene la pequeña Aitana con el comediante: “Aitana es como su papá, todo lo quiere probar, todo lo quiere hacer... Entonces, pues bueno, a mí me toca fluir con eso. Se me llena el corazón de amor, orgullo y de admiración al ver que no le tiene miedo, que al contrario lo quiere experimentar, y al mismo tiempo ve que pues, ya no es bebé... Y voy aprendiendo que tengo que dejarla crecer”.

Aitana Derbez es la primogénita de Alessandra Rosaldo y la cuarta hija del comediante Eugenio Derbez, quienes después de 6 años de noviazgo contrajeron nupcias el 7 de julio del 2012 en la Parroquia Regina Coeli en la Ciudad de México.

Dos años más tarde, en el 2014, la pequeña Aitana llegaría a sus vidas para convertirse en la hermana de Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

