Omar Chaparro bromeó sobre “desaire” de Eugenio Derbez a Mauricio Ochmann: “No le contestó”

Eugenio Derbez sigue dando de qué hablar tras la 94° entrega anual de los premios Oscar, donde CODA, proyecto donde interpretó a Bernardo Villalobos, sorprendió al ganar la estatuilla dorada a “Mejor Película”. Desde ese momento, el mexicano no ha parado de recibir el merecido reconocimiento por parte del público y figuras del medio, entre ellos Omar Chaparro y Mauricio Ochmann.

Durante una conferencia de prensa con motivo de la presentación de Y cómo es él, la nueva película que protagonizaron junto a Mauricio Barrientos El Diablito, los actores confesaron que ya felicitaron al famoso comediante mexicano a través de mensajes y sólo Omar Chaparro habría recibido una respuesta, por esa razón bromeó con un supuesto desplante que habría hecho su amigo con su ex yerno.

“Le mandé unos mensajes y me contestó muy bonito, pero no me gustaría decir lo que me contestó sobre todo porque Mauricio también le mandó mensaje y a él no le ha contestado”, declaró desatando las risas de sus compañeros.

El elenco de CODA en la gala de premiación.

“No pasa nada, yo estoy muy feliz por él y ya”, respondió el exesposo de Aislinn Derbez. “Amigo tiene muchos mensajes que ver”, pronunció Omar Chaparro tratando de consolar a su co-protagonista. “Imagínate, ahorita todo mundo le está escribiendo”, siguió Ochmann.

A pesar de las burlas, el protagonista de El Chema mencionó que estaba muy feliz por el éxito que su ex suegro alcanzó con la película porque sabe que era uno de sus sueños estas en los Oscar y agradeció el ejemplo que está dando para los artistas porque sus logros son un reflejo de que los objetivos se alcanzan con base en esfuerzo.

“Tiene una historia muy personal, de repente verlo ahí dices: ‘Los sueños se cumplen’, o sea, ese es el mensaje que deberíamos estar dando para que la gente realmente siga lo que le apasiona, sea lo que sea [...] espero que le haya llegado la felicitación”, comentó. Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha aclarado la situación.

Los actores se conocieron en "A la mala", iniciaron una relación y se casaron en 2016. Lamentablemente, su matrimonio terminó en 2020.

Sin dar más detalles al respecto, Omar Chaparro opinó sobre la polémica que se desató luego de que Eugenio Derbez recordara la actitud que tuvo Blanca Guerra durante una proyección especial de No se aceptan devoluciones. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube, el creador de XHDBZ confesó que hace varios años la actriz habría desmeritado su trabajo y habría sido fue grosera.

“Sí me dolió mucho que le quitaran la oportunidad y Blanca Guerra no solamente la descalificó, sino que yo la invité a una presentación privada y fue muy irrespetuosa [...] yo quería ver su reacción y veo como suelta una carcajada junto con el cuate con el que iba”, declaró.

Al respecto, el protagonista de Como caído del cielo dejó entrever que también ha recibido fuertes críticas por su trabajo a lo largo de su trayectoria: “A nosotros también nos han destruido”. No obstante, defendió la profesionalidad que caracteriza a su querido amigo porque considera que gracias a su esfuerzo constante ha logrado alcanzar sus objetivos, entre ellos, su reciente aparición en los Oscar.

Eugenio Derbez recordó las groserías de Blanca Guerra en "No se aceptan devoluciones"

“Eugenio es infinitamente talentoso y todos los sabemos, pero es mucho más disciplinado que talentoso, constante, perseverante y perfeccionista; y eso es por lo que está donde está”, declaró. Su opinión coincidió con lo expresado por Aislinn Derbez en la tierna felicitación que escribió en honor a su padre.

“Quien lo conoce sabe que no hay nadie más obsesivo con la perfección que él (la cual es un arma de doble filo, pues muchas veces jugó en su contra). Curiosamente al paso de los años se fue dando cuenta que no valía tanto la pena “morirse en la raya” y “luchar” y “sacrificar” tanto su vida por esos sueños”, escribió en su Instagram.

