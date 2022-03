Eugenio Derbez recordó beso que envió a su mamá en los premios Oscar 2022: “Siempre los veía con ella”

The cast of CODA, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Emila Jones, Amy Forsyth, and Daniel Durant pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Mike Blake

Eugenio Derbez, pasó a la historia el pasado 27 de marzo como el segundo actor mexicano que logró subir al escenario por una cinta en la noche más importante en el mundo cinematográfico, la 94 edición de los premios Oscar 2022 en Hollywood.

Ya que participó en la película CODA: Señales del Corazón, que estuvo antes nominada en diversas categorías y fue galardonada a Mejor Película en la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematografías. En la que a su vez el productor de 60 años, fue uno de los nuevos 928 miembros del jurado para votar en los premios.

Fue entonces que hace un par de horas Derbez mantuvó una llamada en vivo con la periodista Adela Micha en su canal de Youtube La Saga, en el que la presentadora destacó el arduo cariño que le tiene al actor, al igual que el reconocimiento al lograr uno de sus más grandes sueños.

Por lo que al momento en que Adela cuestionó al artista sobre sí recordó a su madre en ese instante tan importante para él, Eugenio relató que no sabía que se había visto en vivo el beso que le envió a Silvia Derbez al estar arriba en el escenario.

Silvia Derbez fue una de las más importantes actrices dentro del cine mexicano (Foto: Sensacine)

“Todo el tiempo estaba yo acordándome de mi mamá (...) Desde niño veíamos esa ceremonia con ella y en el momento en que pisé el escenario como qué me vino ese recuerdo de tantas veces que estuve yo del otro lado de la pantalla, viendo y no diciendo ‘algún día estaré ahí', por que no me daba la imaginación “, confesó Eugenio en la llamada.

“Adela, yo desde 7 o no me acuerdo 7 u 8 años yo me sentaba a ver los Oscar con mi mamá ¿sabes cuántas veces me lo imaginé?, nunca imaginé que iba a estar yo ahí, nunca, te soy sincero, pero dicía yo ‘¿Qué se sentirá estar allá arriba? ¿Qué se sentirá poder recibir un premio así, pisar ese escenario?’”, destacó.

A lo que Eugenio también comentó que galardonarse en los premios mas importantes del mundo cinematográfico es el sueño de cualquier cineasta: “Yo creo que es el sueño de cualquier cineasta, en el mundo, de cualquiera que nos dedicamos a este negocio del entretenimiento”.

Ya que el comediante aseguró que el obtener el Oscar es el top en la carrera de cualquier actor, productor y director, por lo que confesó que el lograrlo fue algo que nunca imaginó.

Eugenio Derbez poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

“El Oscar es el reconocimiento más grande que puede haber para cualquiera que se dedique ya sea a actuar a dirigir a producir, el haber estado ahí en el escenario con la película considerada la mejor película del año en los oscares fue algo que en verdad nunca imaginé”, ahondó Eugenio Derbez en la llamada.

A lo que constató que su equipo del filme y él no consideraron el galardonarse, ya que CODA se realizó con una producción de muy poco presupuesto, por lo que consideró que los miembros de la Academia votaron de manera honesta.

“Nos costaba trabajo creer que fuera a pasar, porque es una película muy pequeñita, pero eso habla de que sí fue una votación honesta y no se dejaron llevar por los grandes nombres que esta película no tiene ninguna estrella hollywoodense, ni grandes presupuestos, ni efectos especiales y eso habla muy bien de la academia”, subrayó el famoso.

Además, al ser cuestionado sobre su experiencia al trabajar en este filme remarcó que fue una vivencia maravillosa al igual que un gran aprendizaje, ya que aceptó participar en la cinta porque la historia le encantó, por lo inspiradora que es.

“Habla de este mundo de sordos que desconocemos y hay una escena en donde la directora tomó una decisión creativa de hacernos sentir y entender lo que lo sordos perciben cuando escuchan la música, que es genial”, acotó Eugenio.

