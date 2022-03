Anabel Hernández sostiene demanda contra Andrés García: “Me amenazó un actor que tenía relación con el crimen”

Anabel Hernández explicó cuáles son los motivos detrás de su denuncia contra Andrés García

La periodista Anabel Hernández denunció a Andrés García el pasado 3 de febrero, sin embargo, el actor negó haber recibido alguna notificación sobre el inicio de este proceso en su contra; en conversación con Infobae México, la escritora mencionó que quizás esté desorientado al respecto.

La autora de diversas investigaciones periodísticas explicó a este medio que su denuncia contra Andrés García es por un delito criminal, así que sólo recibirá aviso por parte de las autoridades en caso de que la investigación requiera una declaración o exista una orden de aprehensión. Cuando se trata de demanda por daño moral, la persona acusada recibe una notificación inmediata.

“Tal vez haya confusión por parte del actor porque son dos tipologías distintas (de denuncias)”, detalló a este medio la autora del libro Emma y las otras señoras del narco (Grijalbo, 2021). En dicha publicación, la periodista aseguró que el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva mantenía relaciones de amistad y negocio con personalidades del espectáculo como Andrés García.

Anabel Hernández mencionó que quizás Andrés García está confundido respecto al proceso en su contra (Fotos: Captura de Instagram@andresgarciatvoficial // Cuartoscuro)

“Viene diciendo mentiras para lograr publicidad para no morirse de hambre” y “Todo es mentira” fueron parte de las duras palabras que lanzó Andrés García contra Anabel Hernández por sentirse calumniado.

En entrevista con Infobae México, la escritora explicó que además de la evidente agresión verbal, detectó estar en un gran riesgo por las declaraciones en las que el actor ha admitido conocer a los narcotraficantes:

“La denuncia penal que yo presenté tiene diferentes aspectos, todos esos aspectos coligados definen la peligrosidad de esa amenaza, a mí no me amenazó un actor inofensivo, a mí me amenazó un actor que tenía relaciones con el crimen organizado -de acuerdo a su propia voz- que tiene armas de fuego de uso exclusivo del ejército, que recibió favores del crimen organizado, eso no lo digo yo en mi libro, lo dice él, favores que no sabemos cuáles son.”

Anabel Hernández generó polémica entre las figuras del espectáculo que mencionó en su libro (Fotos: J.M. Mariscal/Infobae)

Cabe señalar que el pasado 24 de enero, diversas organizaciones civiles, periodistas y activistas externaron su preocupación por la integridad de Anabel Hernández por los comentarios misóginos, sexistas y discriminatorios del actor; así que emitieron un comunicado a través de Artículo 19.

Andrés García ha dejado ver que sí tenía contacto con Arturo Beltrán Leyva, quien constantemente lo visitaba en Acapulco, pero negó haber establecido con él algún tipo de alianza o negocio que le permitiera generar dinero.

“Dice usted en su pinch* libro de mierd* que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos, y como le digo, los conozco a casi todos, y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella, pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez porque la voy a demandar”, explicó el actor a través de su canal de YouTube.

Andrés García explicó en su canal de YouTube que sí tenía contacto con algunos narcotraficantes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En conversación con este medio, Anabel Hernández calificó dicha afirmación como una apología del delito y explicó que se trata de “aspectos que ya por ley deberían investigarse, pero si el Ministerio Público ha omitido hacerlo, es importante que lo haga ahora (tras su denuncia)”

Aunque Emma y las otras señoras del narco tenía como objetivo visibilizar a las mujeres que se relacionan con hombres narcotraficantes, se desató un gran revuelo entre las figuras públicas que fueron mencionadas en el mismo, algunas de ellas fueron Ninel Conde, Galilea Montijo, Alicia Machado, Sergio Mayer y Joan Sebastian.

Por su parte, el actor de telenovelas como El privilegio de amar (1999) señaló el pasado 29 de marzo que no consideraba real la denuncia: “Yo no creo que eso proceda. No la conozco y nunca la he visto. Esa señora descaradamente dice que tiene un testigo que me vio recibir lana del narcotráfico”, dijo para Sale el sol.

Anabel Hernández reiteró que si denunció al actor Andrés García )Fotos: J.M. Mariscal/Infobae)

En entrevista con Infobae México, la autora de La verdadera noche de Iguala (Grijalbo, 2016) reiteró que la denuncia si existe:

“La denuncia la presenté incluso con el apoyo de abogados de la Organización Internacional de Protección a periodistas Artículo 19, la presenté con el apoyo de organizaciones feministas y está ahí; yo tengo el documento”, explicó Anabel Hernández, quien incluso recordó que compartió el número de averiguación previa de la misma durante una conferencia de prensa, es decir FED/FEMDH/FEADLE-CDMX/0000062/2022.

Finalmente, Anabel Hernández detalló a este medio que Andrés García no la ha demandado: “Nadie formalmente nadie me ha notificado y ahí sí, en lo que es la demanda por daño moral, que es distinta a una denuncia penal, ahí sí se requiere una notificación”, explicó.

*Con información de Antonio San Juan / Infobae México

