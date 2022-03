Lupe Esparza habló del momento en que le diga adiós a Bronco

Lupe Esparza lleva 45 años sobre los escenarios (IG: grupobronco)

La agrupación Bronco está de regreso en los escenarios con el anuncio de su nueva gira Se soltaron los caballos, con la que se reencontrarán con su público de varios puntos del país después de las restricciones que por dos años hemos afrontado a consecuencia de la crisis sanitaria que aún no termina.

En conferencia de prensa para anunciar el nuevo tour de conciertos, el líder de la agrupación, Lupe Esparza se dijo feliz por la carrera que ha llevado desde hace décadas, con la que ha logrado posicionarse en el corazón de sus seguidores: “Tengo más de 45 años cantando”, dijo sobre una de las cosas que más disfruta hacer en la vida.

Ante los medios, el cantante de temas como Con zapatos de tacón y Sergio el bailador, habló del momento y las circunstancias que lo obligarían a retirarse de los escenarios, día en que confió, esté muy lejano todavía.

Bronco ha pervivido a través de las décadas, aunque por un tiempo tuvieron que cambiar el nombre por 'El gigante de América' Foto: Cuartoscuro

“Yo nunca me he cuidado la garganta como tal, en cuestión de ‘no tomes helado’, ‘no tomes esto’, ‘abrígate cuando salgas’, yo toda mi vida he salido así al natural y hasta la fecha”, dijo en relación al cuidado que habría de tener para cuidar sus cuerdas vocales.

Sin embargo, el líder de Bronco destacó que él mismo se percataría de, llegado el día, el momento de decirle adiós a su público.

“Cuando yo sienta, no quiero afirmar que sea la misma voz, porque es ilógico que sea así, tengo más de 45 años cantando, entonces todo tiene que irse deteriorando poco a poco, cuando a mí me llegue esa situación de que ‘ceros’, de que ya no es (mi voz), yo creo que yo me retiraría agradecido de tanto aplauso, de tanto cariño de la gente”, expresó el musico de 67 años.

En 2019, Bronco le dijo adiós a uno de sus fundadores, Ramiro Delgado, quien alegó discrepancias en el manejo de la banda Foto: AP

“Por lo pronto ahorita Esparza está fuerte, está con energía y le sigue teniendo amor a esto, es relajante, ya conocí todo, ya conocí el fracaso, y también conocí la gloria, entonces hoy disfruto lo que hago, venga como venga y estoy contento con el apoyo y el respaldo de los muchachos, que también vocalmente me ayudan ahora”.

“Hoy disfruto lo que venga…y además los muchachos ahora me ayudan con los coros, cantan solos y yo creo que es una forma de irlos metiendo para ir pasando la estafeta en algún tiempo, que espero que todavía falte mucho tiempo”, dijo el vocalista y bajista de la banda en referencia de sus hijos José Adán y René Esparza, que desde hace algún tiempo forman parte de la emblemática agrupación de cumbia norteña.

Según Lupe, su calidad vocal y su ímpetu sobre el escenario no han minado al paso del tiempo (Instagram: grupobronco)

José Guadalupe Esparza comenzó su camino con Bronco a principio de los años 80, y al paso del tiempo, la banda se ha consolidado como una de las favoritas que entra también en la categoría Regional mexicano.

Pese a que tuvo tropiezos en su trayectoria, Lupe sigue en pie sobre los escenarios siendo el único integrante original en el proyecto, sin embargo las generaciones van cambiando y los gustos musicales pueden variar.

“Yo para mis 4 décadas que estoy en el camino, yo debería ser ya un experto. Pude tener un estudio de grabación, mío, antes de que mis hijos se incorporaran a Bronco, y te juro que nunca me dio por aprender dónde se encendía la consola del estudio, y ahora después de un tiempo estoy aprendiendo”, dijo sobre su interés en aprender a manejar la herramienta Pro tools en el programa De primera mano.

Sobre si al cantante le ha resultado difícil llegar a las nuevas generaciones de melómanos, Lupe dijo que sólo es difícil para quienes “no hacen nada”: “Es difícil para quien no levanta la mano, para quien no quiere seguir defendiendo el campeonato”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: