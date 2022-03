Ivel Hernández, la mexicana que celebró el Oscar de “Dune” por sus efectos especiales

Ivel Hernández, mexicana que formo parte del equipo de “Dune” celebró el Oscar a “Mejores efectos visuales”

Ivel Hernández es una joven mexicana que formó parte del equipo de los efectos especiales que consiguió el Oscar 2022 en la categoría de “Mejores Efectos Visuales” por la cinta protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, Dune.

A través de su cuenta de Tiktok compartió un videoclip de poco menos de 1 minuto cuando realizó una transmisión en vivo por su canal de Twich cuando la joven diseñadora, quien colabora en videojuegos como en cine, celebró el momento en que la cinta dirigida por Denis Villeneuve se llevó la estatuilla dorada por dicha categoría.

La joven profesional de los efectos visuales, quien comenzó a laborar desde 2017, no ocultó su emoción tras enterarse de que conformaría parte del selecto grupo de mexicanos que han ganado el reconocimiento por su trabajo tras bambalinas: “Gracias por su apoyo”, se puede leer sobre el video.

Ivel Hernández, mexicana que formo parte del equipo de “Dune” celebró el Oscar 2022 Foto: Especial Infobae

En una pasada entrevista con CNN en Español, la diseñadora de 28 años, quien es residente de la Ciudad de México, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, en Animación y Arte Digital, compartió como fue el proceso de selección para sumarse a las filas del proyecto que reúne a un gran elenco como Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, entre varios más.

“Estaba trabajando en la empresa de videojuegos haciendo lo de Gears Tactics, ya iba a acabar el proyecto y yo no me quería quedar sin trabajo. Apliqué a varias empresas y DNEG me contestó casi inmediatamente. Me llaman, tengo la entrevista y básicamente a la siguiente semana me dicen: ‘Te vamos a dar un contrato por cierto tiempo en lo que acaba el proyecto’”, rememoró para el portal internacional.

Dune ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales Foto: Twitter/@TheAcademy

La diseñadora enfatizó que fueron sus efectos en Detective Pikachu, el motivo por el que la contrataron para Dune. Aunque en un principio desconocía la temática del proyecto dirigido por Denis Villeneuve, pero ya tenía trabajo y lo consiguió en medio de la pandemia de COVID-19 que golpeó duramente al sector del séptimo arte.

“Entonces, empiezo a trabajar en DNEG. Nos dan una semana de entrenamiento y a la siguiente nos dicen ‘Vas a estar trabajando en Dune’. Y yo así de ‘¡Ay, qué padre!’, o sea, no pensé que me fueran a dar así de tope el proyecto”, subrayó Ivel para CNN en Español.

Fue en 2017 cuando Hernández comenzó a practicar con los efectos visuales para ‘MPC’ y así trasladarse a la Academy de la misma empresa, pero con residencia en Canadá. Esto luego de que su profesor Ángel Villaseñor, del TEC de Monterrey, les dio a conocer la convocatoria que cambiaria su trayectoria profesional.

Gracias a esta empresa que le dio la oportunidad de dar sus primeros dentro del diseño en el ámbito de la cinematografía, Ivel Hernández pudo ser partícipe de diversas producciones como: Justice League, A Wrinkle in Time, The New Mutants, Skyscraper, Detective Pikachu, Sonic the Hedgehog y Maleficent.

"Dune", la película más ganadora de los Oscar, disponible en HBO Max

Durante la 94.ª entrega Anual de los Premios de la Academia, la producción de Denis Villeneuve tuvo un buen desempeño, ganando varios premios incluso antes de que comenzara la ceremonia de los Oscar, ya que The Academy decidió eliminar ocho categorías de la parte televisada del evento.

La producción se llevó a casa seis premios en el transcurso de los Premios de la Academia y fue la cinta con la mayor cantidad de victorias de todas las películas presentadas: “Cinematografía”, “Edición de película”, “Puntuación original”, “Diseño de producción”, “Sonido” y “Efectos visuales”.

