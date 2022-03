Premios Oscar: ellos fueron los mexicanos que han sido nominados y no triunfaron

Este domingo 27 de marzo, a las 19:00 horas, se llevarán a cabo los Premios Oscar 2022(Foto: REUTERS)

La noche de este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94 entrega de los Premios Oscar en donde figurarán grandes personalidades de la industria cinematográfica en la alfombra roja del Dolby Teathre de Los Angeles, California. Sin embargo, pese a contar con un indudable talento, no todos podrán irse a casa con una estatuilla en mano.

A lo largo de su historia actores, actrices, guionistas, maquillistas, diseñadores, productores y directores han logrado aparecer en la lista de nominados, pero no todos han tenido la fortuna de salir premiados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Al igual que en está ocasión, en años atrás, entre los nominados han resaltado los nombres de algunos mexicanos que han fallado en la búsqueda de llevarse una estatuilla. No obstante, unos se han consagrado como los ganadores tiempo después.

<b>Alejandro González Iñárritu</b>

El oriundo de la Ciudad de México ha sido nominado en diversas ocasiones, pero no en todas ha salido triunfador. Tal fue el caso en 2001, en donde contendió en las categorías a Mejor Película Extranjera con su primer cinta Amores Perros, filme que protagonizó el actor Gael García Bernal. Posteriormente, en 2006 se colocó entre los candidatos a Mejor Película y Mejor Director con Babel. Cuatro años después, en 2010, apareció entre los posibles ganadores en la misma categoría que su obra prima, pero en esta ocasión con Biutiful.

González Iñárritu contendió por un Oscar con su opera prima en 2001 (Foto: AP/Francois Mori)

2015 fue el año en el que se coronó con tres estatuillas a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original con Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia). En 2016, también se galardonó como Mejor Director, sin embargo, The Revenant, protagonizada por Leonardo Di Caprio, no pudo posicionarse como Mejor Película.

<b>Salma Hayek </b>

A pesar de la larga trayectoria e indudable talento, Salma Hayek no ha sido premiada por la Academia.

Bajo la dirección de Julie Taymor y acompañada por el actor Alfred Molina, la veracruzana estuvo nominada a Mejor Actriz por su interpretación en Frida (2002), película en la que dio vida a la icónica pintora mexicana Frida Kahlo.

Pese a su gran fama e indudable talento, Salma Hayek no ha podido galardonarse con una estatuilla (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

<b>Yalitza Aparicio </b>

Pese a no haber tenido una formación actoral, el director Alfonso Cuarón apostó por darle el protagónico de la que es considerada, según sus declaraciones, su película más intima. Antes de Roma, Yalitza era maestra de preescolar, sin embargo, su interpretación la colocó entre las nominadas a Mejor Actriz en la premiación de 2019.

Yalitza Aparicio sorprendió a todos los mexicanos por nominación en 2019 (Foto: EFE/ Iván Mejía/Archivo)

Ese mismo año, por esa misma cinta, Marina de Tavira contendió por la estatuilla en la categoría a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Sofía, pero, al igual que Aparicio, regresó a México sin ella.

<b>Emmanuel Lubezky </b>

Bajo la categoría a Mejor Fotografía, El Chivo, como es conocido por sus amigos y en el medio cinematográfico, apareció por primera vez entre los posibles galardonados en 1996 por La princesita, dirigida por Alfonso Cuarón. Más tarde, en el 2000 por Sleepy Hollow, bajo el mando de Tim Burton. En 2006 por El Nuevo Mundo de Terrence Malick. Un año más tarde, fue nominado por Children of Men. Fue en 2012 la última premiación en la que Lubezky contendió por la estatuilla y no se la llevó, con la película The Tree of Life.

Emmanuel Lubezki es el mexicano con más nominaciones en la misma categoría (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Sus siguientes nominaciones por su trabajo en Gravity, Birdman y The Revenant lo hicieron coronarse en los Oscar.

<b>Alfonso Cuarón </b>

A pesar de su innegable éxito, Alfonso Cuarón no siempre se posicionó entre los triunfadores. En 2003 contendió por el premio a Mejor Guión Original con Y Tú Mamá También, pero su cinta no convenció a los miembros de la Academia. Con Children of Men, en 2007, se posicionó como unos de los posibles ganadores bajo las categorías a Mejor Montaje y Mejor Guión Adaptado.

Alfonso Cuarón se llevó su primer Oscar en 2014 (Foto: EFE/Ettore Ferrari)

2014 fue el año en que la carrera de Cuarón tomó un camino diferente, pues se llevó las estatuillas a Mejor Director y Mejor Montaje por Gravity, sin embargo, no se apoderó del premio a Mejor Película.

Por otra parte, Roma ha sido su cinta más premiada. Cuarón se galardonó como Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía, pero no triunfó en las nominaciones a Mejor Guión Original y Mejor Película.

<b>Guillermo del Toro</b>

Durante la 79 entrega de los premios, Guillermo del Toro estuvo nominado a Mejor Guión Original y Mejor Película Extranjera con El Laberinto del Fauno, pero los monstruos del jalisciense no convencieron al jurado.

En la 94 edición de los premios, Guillermo del Toro contendrá en la categoría a Mejor Película (Foto: EFE/Justin Lane)

Fue hasta 2018 cuando el nombre del director mexicano volvió a aparecer entre los posibles triunfadores; La Forma del Agua fue la cinta con la que Del Toro ganó sus primeras estatuillas a Mejor Director y Mejor Película. Sin embargó, una de las tres nominaciones no la ganó. Las manos del jalisciense se quedaron a la espera del premio a Mejor Guión Original.

Este 2022 contendrá para llevarse el premio a Mejor Película por su más reciente obra El Callejón de las Almas Perdidas.

