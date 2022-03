Cómo surgió el nombre “Oscar” en los Premios de la Academia

Oscar 2022: por qué la estatuilla se llama Oscar. (Foto: Captura)

La 94.ª edición de los Premios Oscar se encuentra a pocos días de ocurrir y con ello la euforia por el galardón más importante dentro del séptimo arte en el mundo ha generado un gran interés. Sin embargo, muchos seguidores de la gala, que premia a lo mejor del arte dramático y el cual se transmite a lo largo ya ancho del orbe, desconocen su origen y el por qué se le conoce como The Oscar.

Para conocer el origen nos tenemos que remontar hasta 1929, cuando en un principio, el premio no tenía nombre propio. En ese entonces, la industria cinematográfica en EEUU se refería al galardón como: The Academy statuette, The golden trophy o Statuette of merit.

En torno a la creación hay muchas leyendas que hasta el día de hoy se hacen presentes; sin embargo, la versión de la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que se encuentra en su página oficial señala que la máxima responsable para dar hincapié a los premios que hoy en día se celebran fue la entonces bibliotecaria de The Academy, Margaret Herrick.

Margaret Herrick la fundadora oficial de los Premios Oscar Foto: julianmarquina

Margaret Herrick logró su título de bibliotecaria en la Universidad de Washington, y en 1929 se convirtió en bibliotecaria principal de la Biblioteca Pública de Yakima. En 1931 empezó a ofrecer sus servicios como bibliotecaria voluntaria a The Academy luego de contraer nupcias con Donald Gledhill, quien era el asistente del secretario ejecutivo.

Más tarde, en 1945, se convertiría en directora ejecutiva hasta 1971, tiempo después de su asenso, fue la encargada de bautizar, la prestigiosa estatuilla como Oscar al afirmar que “Se parecía a su tío Oscar”.

Desde entonces, la Academia empezó a referirse al premio de esa forma de manera informal, fue hasta 1934 que se popularizó el nombre, cuando el reconocido columnista, Sidney Skolsky lo usó en su columna para hablar del Premio a la “Mejor Actriz” que había cosechado, Katharine Hepburn. No sería hasta 1939 cuando la Academia utilizó el término The Oscar de manera oficial.

FILE PHOTO: An Oscar statue is seen in a souvenir shop at the Dolby Theatre during preparations for the Oscars in Hollywood, Los Angeles, California, U.S. February 28, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

El encargado de crear las primeras preseas fue el director de arte del Metro Goldwyn Mayer (MGM), Cedric Gibbons, quien diseñó una estatuilla de un caballero de pie sobre un carrete de película empuñando la espada de un cruzado. Más adelante, el comité organizador recurrió al escultor de George Stanley para realizar el diseño en tres dimensiones, el cual se mantiene hasta estos días.

El origen de la Academia Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas; y sus primeras celebraciones oficiales.

The Academy, como actualmente se conoce, tiene su origen el 16 de mayo del año 1929, cuando los pioneros de la industria empezaron a premiar la calidad de la cinematografía estadunidense. Un par de años antes, en 1927, se había fundado la Academia Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas, bajo la iniciativa del presidente de MGM, Louis B. Mayer.

FOTO DE ARCHIVO. Una estatuilla de los Oscars expuesta en una proyección de los Oscars en París, Francia. 26 de abril de 2021. Lewis Joly/Pool vía REUTERS

Dos años después, en 1929, se celebró la primera ceremonia de los Premios de la Academia, en una gala en el Blossom Room del Hotel Hollywood Roosevelt. En esa primera edición ya se conocían los ganadores debido a que se anunciaban con tres semanas de anticipación.

Un año más tarde, en 1930, se dieron los nombres en el momento de la ceremonia, aunque se filtraba una lista anticipada a los medios para su publicación. Esa tradición tuvo un destino fugaz cuando The Ángeles Times publicó los nombres de los ganadores antes de tiempo.

Por ello, y siguiendo el formato actual de sobres cerrados que se ha utilizado desde 1940, se llevará acabó el próximo domingo 27 de marzo del 2022, La 94.ª entrega de Los Oscar desde Dolby Theatre en Hollywood, EEUU.

