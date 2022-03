Quién ha estado nominado 52 veces al Oscar

Una estatua de los Oscar antes de ser exhibida mientras se realizan los preparativos para los Premios de la Academia en Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de marzo de 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

El próximo domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94° entrega de los Oscar, premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine en distintas categorías, dentro de las que resaltan “Mejor Película”, “Mejor Actor”, “Mejor Actriz” y “Mejor Director”. Desde la primera edición, muchos artistas han sido considerados para recibir la anhelada estatuilla dorada, pero pocos lo han conseguido.

Incluso, varios de ellos han estado contemplados en más de una ocasión. Tal es el caso de John Williams, el reconocido compositor estadounidense que a lo largo de su trayectoria en el medio ha estado nominado 52 veces, marcando un récord que está lejos de ser igualado. A pesar de su constancia, sólo se ha llevado cinco premios Oscar en sus más de 60 años de carrera por sus extraordinarias composiciones.

La primera vez que el músico fue considerado para recibir el galardón fue en 1968 dentro de la categoría “Mejor orquestación, adaptación o tratamiento” por su trabajo realizado para El valle de las muñecas, película estelarizada por Patty Duke, Barbara Parkins, Jacqueline Susann, Sharon Tate, Susan Hayward y Paul Burke. Lamentablemente no ganó.

El compositor tiene 90 años y más de 60 de trayectoria. Archivo web

Su nombre reapareció en las listas de nominados en 1969 gracias a las composiciones y arreglos que realizó para The Reivers (Los bribones o Los rateros) y Goodbye, Mr, Chips, el recordado drama romántico estelarizado por Greer Garson, Terry Kilburm y Robert Donat, siendo este último quien recibió una estatuilla por su interpretación.

No sería hasta 1972 cuando John Williams ganó su primer Oscar por la “Mejor orquestación, adaptación y coro original” por Fiddler on the roof (El violinista en el tejado), película que ha trascendido generaciones convirtiéndose en un clásico del cine a nivel internacional.

1973 fue un estupendo año para el compositor estadounidense al ser nominado tres veces en la misma premiación por su desempeño en Images, película de terror dirigida por Robert Altman, The Poseidon Adventure, estelarizada por Gene Hackman, y Tom Sawyer, basada en la novela de Mark Twain.

Tráiler de Tiburon

Entre 1974 y 1975, fue nominado por la banda sonora de Cinderella Liberty (Permiso para amar hasta medianoche) y por la canción Nice to Be Around. También fue contemplado por la producción musical de The Towering Inferno (Infierno en la torre) con la que ganó un premio BAFTA.

Antes de terminar la década de los 70, John Williams sumó dos premios Oscar por la “Mejor banda sonora original” de Jaws (Tiburón) y Star Wars: episodio IV- Una Nueva Esperanza. ¿Quién no recuerda la música que suena cuando se acerca un tiburón o el tenebroso ambiente que rodea el espacio?, ambas producciones musicales son las más reconocidas del autor al grado de ser consideradas obras maestras que dejaron una huella en la historia del cine a nivel mundial y marcaron toda una generación.

Durante los siguientes años compuso las bandas sonoras de Close Encounters of the King (Encuentro cercanos del tercer tipo), Superman, Star Wars: Espidodio V - El impero contraataca y Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida).

John Williams en la Star Wars Celebration Orlando y su concierto por el 40 aniversario de la franquicia

En 1983 ganó su cuarto Oscar por dentro de la misma categoría por E.T. el extraterrestre, cinta de ciencia ficción que conmocionó al contar el encuentro entre la humanidad y un misterioso. Fue estelarizada por Henry Thomas, Drew Barrymore y Robert MacNaugthor y dirigida por Steven Spielberg. Ese mismo año su tema If we were in love compitió a mejor canción original, pero no ganó.

Desde 1984 a 1992 realizó los arreglos y composiciones de Star Wars: episodio VI - El retorno del Jedi, Indiana Jones y el templo de la perdición, Río salvaje, El imperio del sol, Las brujas de Eastwick, Un tropiezo llamado amor, Indiana Jones y la última cruzada, Nacido el 4 de julio, Mi pobre angelito, JFK y las canciones Somewhere in my memory y When you’re alone, todas consideradas en las entregas anuales de la Academia.

Fue hasta 1994 cuando ganó su quinto y, hasta el momento, último Oscar por la banda sonora de Schindler’s list (La lista de Schindler), película protagonizada por Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth Davidtz. Este galardón significó el tercero que John Williams ganó de la mano del reconocido director Steven Spielberg.

"La Lista de Schindler" es una de las películas que retrata el holocausto.

De 1996 a 2014, el compositor volvió a ser nominado por las bandas sonoras de Nixon, Sabrina, Los hijos de la calle, Amistad, Rescatando al soldado Ryan, Las cenizas de Ángela, El patriota, Harry Potter y la piedra filosofal, A. I. Inteligencia Artificial, Atrápame si puedes, Harry Potter y el prisionero de Azkabán, Memorias de una geisha, Múnich, Las aventuras de Tintín, Caballo de guerra, Lincoln, La ladrona de libros, así como por la canción Moonlight.

De 2016 hasta 2020 volvió a protagonizar las nominaciones por la banda sonora original de Star Wars espisodios VII, VII y IX.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson, los inolvidables protagonistas de la saga cinematográfica "Harry Potter". (REUTERS/Lucas Jackson/)

¿Quién es el afamado compositor estadounidense con 52 nominaciones al Oscar?

John Towner Williams nació el 8 de febrero de 1932 en Nueva York, Estados Unidos, actualmente tiene 90 años. Se ha destacado dentro de la industria del entretenimiento a nivel internacional como compositor, director de orquesta, pianista y trombonista, además toca el clarinete y la trompeta.

Mostró interés por la música desde que era un niño, gracias a la influencia de su padre, quien era un percusionista de jazz. Durante su juventud, fue reclutado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos donde se ocupó de la banda militar y posteriormente incursionó en el mundo del entretenimiento componiendo para la televisión.

SEGUIR LEYENDO: